Tout le monde est actuellement absorbé par les discussions sur le crédit d'impôt pour enfants.

La candidate à la vice-présidence démocrate Kamala Harris a mis en avant l'amélioration du crédit d'impôt pour enfants comme élément crucial de sa stratégie en quatre parties récemment présentée pour réduire les coûts pour les familles américaines. Cette stratégie comprend également des mesures pour réduire les prix du logement, des denrées alimentaires et des médicaments sur ordonnance. Harris vise à rétablir le crédit d'impôt amélioré de 3 600 $ par enfant, en vigueur pendant un an seulement dans le cadre du Plan de relance américain de 2021, et à introduire un crédit de 6 000 $ pour les nouveau-nés.

Le sénateur républicain du Ohio JD Vance, candidat à la vice-présidence qui critique régulièrement les démocrates pour être anti-famille, a déclaré à CBS News qu'il soutiendrait un crédit d'impôt pour enfants de 5 000 $ par enfant, bien qu'il doive évaluer sa faisabilité au Congrès. L'ancien président Donald Trump, qui mène la liste et dont la fille a réussi à faire élargir le crédit pendant son premier mandat, a également exprimé son soutien pour un généreux crédit d'impôt pour enfants.

Josh McCabe, directeur de la politique sociale au Niskanen Center, a déclaré que l'augmentation du montant du crédit d'impôt pour enfants était la méthode la plus simple pour satisfaire les électeurs. Contrairement au crédit d'impôt pour la garde d'enfants, le crédit d'impôt pour enfants n'est pas limité à un besoin particulier. "Avec le crédit d'impôt pour enfants, les familles le considèrent comme pouvant être dépensé selon leur volonté", a déclaré McCabe.

Vance et les démocrates se sont échangés des attaques concernant le crédit, Harris ayant affirmé à tort que les démocrates cherchaient à supprimer le bénéfice, et les démocrates accusant Vance d'avoir manqué un vote qui aurait temporairement étendu le crédit.

Le président de la Maison Blanche devra s'adresser au crédit d'impôt pour enfants dans l'année à venir, car il est prévu de revenir à un maximum de 1 000 $ en 2026, diminuant par rapport au plafond actuel de 2 000 $ établi par la loi de 2017 sur la réduction d'impôts et d'emploi des républicains. Le crédit est l'un des nombreux dispositifs d'impôt sur le revenu individuel dans la loi qui expire à la fin de l'année suivante.

Voici ce que vous devez savoir sur le crédit d'impôt pour enfants :

Qu'est-ce que le crédit d'impôt pour enfants ?

Le crédit d'impôt pour enfants, que près de 46 millions de familles ont revendiqué en 2022, a été adopté par un Congrès dirigé par les républicains et signé en loi par l'ancien président démocrate Bill Clinton en 1997. Il s'agissait d'un crédit d'impôt raisonnablement modeste pour les familles de classe moyenne conçu pour soulager le fardeau financier d'avoir des enfants, selon Margot Crandall-Hollick, principale responsable de recherche associée au Tax Policy Center non partisan.

"Le crédit d'impôt pour enfants est populaire auprès des familles, et en raison de cela, il est populaire auprès des politiques", a déclaré Crandall-Hollick, notant que près de 90 % des familles avec enfants ont reçu le crédit en 2022.

Au départ, le crédit de jusqu'à 500 $ par enfant était non remboursable, ce qui signifiait que les parents devaient gagner suffisamment pour payer des impôts sur le revenu pour en bénéficier. Cependant, il a également commencé à être déduit pour les contribuables célibataires dont les revenus dépassaient 75 000 $ et les couples mariés dont les revenus dépassaient 110 000 $.

Depuis, le crédit a été étendu de différentes manières, notamment en augmentant sa taille jusqu'à 2 000 $. Il est maintenant partiellement remboursable, permettant aux familles à faible revenu de recevoir au moins une partie du crédit même s'ils ne doivent pas d'impôts sur le revenu fédéral. De plus, plus de familles à hauts revenus sont éligibles car le crédit commence maintenant à être déduit pour les parents célibataires avec un revenu de 200 000 $ et les couples mariés gagnant deux fois cette somme.

Toutefois, tout cela change en 2026, lorsque le crédit maximum de 1 000 $ et les seuils de déduction plus bas reviennent si le Congrès n'agit pas. De plus, les familles à faible revenu doivent gagner au moins 3 000 $ pour être éligibles.

Les intentions des candidats

En rétablissant l'amélioration du Plan de relance américain, Harris augmenterait considérablement la taille du crédit d'impôt pour enfants et le rendrait accessible à des millions de familles à faible revenu en le rendant intégralement remboursable.

La loi de relance en cas de pandémie de Covid-19 a augmenté les paiements pour les familles à revenus modestes et moyens jusqu'à 3 600 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et un maximum de 3 000 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. De plus, pour la première fois, la moitié du crédit était versée en versements mensuels de juillet à décembre 2021 pour aider les familles à couvrir leurs dépenses, et les parents pouvaient réclamer la moitié restante lorsqu'ils déposaient leur déclaration d'impôts de 2021.

L'amélioration a réduit le taux de pauvreté des enfants de presque moitié en 2021, tirant 2,1 millions d'enfants hors de la pauvreté, selon le Bureau du recensement des États-Unis - bien que le taux soit revenu plus ou moins à son niveau d'avant la pandémie l'année suivante.

Harris ajouterait également un crédit de 6 000 $ pour les enfants lors de leur première année de vie pour aider à couvrir les coûts tels que les sièges auto et les couches. Elle n'a pas révélé le seuil de revenu pour ce crédit.

"Il y a une dernière façon dont je vais aider les familles à faire face aux coûts en hausse, et c'est en vous permettant de garder plus de votre argent durement gagné", a déclaré Harris lors d'un récent discours présentant sa plateforme économique, que sa campagne a noté qu'elle fournirait une aide fiscale à plus de 100 millions d'Américains.

Vance, cependant, n'a fourni aucun détail sur l'augmentation du crédit, mais a déclaré lors de l'émission "Face the Nation with Margaret Brennan" de CBS News que le crédit de 5 000 $ devrait être universellement disponible.

"I don't believe you're down for this huge reduction in benefits for lower-income families you've got going on currently", a-t-il déclaré. "You're not looking for a different policy for wealthier families, but instead, you're pushing for a family-friendly child tax credit, right?"

During a different interview with CBS News, Trump was asked about boosting the credit to $5,000, as his vice-presidential nominee suggested. Trump expressed his support for "the max" but stressed that it would require negotiations in Congress.

L'élargissement de la portée du crédit a été un sujet de controverse parmi les législateurs alors que la dette nationale augmente. La proposition de Harris pourrait ajouter environ 1,2 trillion de dollars au déficit fédéral au cours de la prochaine décennie, tandis que l'idée de Vance pourrait retarder le budget de quelque part entre 2 et 3 billions de dollars pendant cette période, selon Marc Goldwein, directeur adjoint de la politique pour le Comité pour un budget fédéral responsable, qui a mentionné que les estimations pourraient changer si les candidats fournissent plus d'informations sur leurs idées.

Le président Joe Biden et les démocrates du Congrès ont échoué à plusieurs reprises à prolonger l'expansion de 2021 ou à faire passer une amélioration plus modeste. Les républicains du Sénat ont rejeté un projet de loi le mois dernier qui aurait accordé un crédit plus important aux familles à faible revenu, ainsi que restauré certains incitatifs fiscaux pour les entreprises. La législation a recueilli un soutien bipartisan à la Chambre plus tôt cette année.

