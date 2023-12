Tout le monde aime détester le méchant", dit Shooter McGavin 25 ans après "Happy Gilmore".

Vingt-cinq ans après qu'Adam Sandler a propulsé le golf dans l'air du temps cinématographique avec son rôle de joueur de hockey névrosé qui découvre qu'il est doué pour ce sport, des stars comme Rory McIlroy et Jordan Spieth ont rendu hommage à la comédie de 1996.

"Je mentirais si je disais que nous savions tout de suite que ce film allait être un succès. C'est toujours un peu fou quand ça arrive", explique Christopher McDonald, qui joue le rôle de Shooter McGavin - l'ennemi juré de Gilmore - dans le film, à Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf.

Un cadeau qui ne s'arrête jamais

Le film a connu un succès modéré lors de son week-end d'ouverture, se classant deuxième au box-office américain et récoltant 8,5 millions de dollars de recettes.

Aujourd'hui, la popularité des rediffusions sous forme de nostalgie a ravivé l'enthousiasme intergénérationnel pour le film, ce qui, selon M. McDonald, témoigne d'une bonne écriture et d'une comédie intemporelle.

"Lorsque le film est sorti, il a connu un succès modeste, mais lorsqu'il a été diffusé à la télévision, je ne pouvais plus marcher dans la rue", a-t-il déclaré au New York Magazine.

Il n'a pas tort. Les personnages hauts en couleur de "Happy Gilmore" vivent à travers une nouvelle génération de golfeurs.

Au début de l'année, Adam Sandler a souhaité bonne chance à Will Zalatoris, candidat au Masters, dont les cheveux blonds et la jeunesse le font ressembler étrangement au caddy de Gilmore à l'Open de Waterbury, joué par l'acteur Jared Van Snellenberg.

Dans une vidéo publiée par le fabricant de golf Titleist, Zalatoris a montré qu'une citation de la scène du film avec son sosie était imprimée sur son lob wedge.

De même, Jamie Sadlowski, joueur de hockey professionnel et ancien hockeyeur junior, a été surnommé le "Happy Gilmore" de la vraie vie, car il est capable de parcourir 450 yards avec une vitesse d'élan étonnante de 95 mph.

Le grand requin blanc

Tout aussi emblématique que Gilmore est Shooter McGavin, un professionnel chevronné d'un country club qui devient son ennemi juré.

Connu pour sa célébrité ostentatoire et son ambition égoïste, McDonald explique qu'il a modelé McGavin sur Greg Norman, l'un de ses golfeurs préférés à l'époque. "Norman est aussi l'un de ces types qui se comportent comme des durs à cuire", explique-t-il à CNN.

L'ancien numéro un mondial était surnommé "The Great White Shark" (le grand requin blanc) en raison de son dynamisme et de sa puissance de frappe dans les années 1980 et 1990. Il a remporté 20 victoires au total sur le circuit de la PGA et a été deux fois champion de l'Open.

Si McGavin a manifestement beaucoup moins de succès que Norman dans ses activités de golfeur, les deux joueurs sont également connus pour leurs deuxièmes places, dont 31 pour le golfeur australien.

Tout le monde aime détester le méchant

C'est la possibilité de jouer un méchant comique qui a initialement attiré McDonald dans le rôle. "Toute votre créativité et vos synapses s'activent en permanence... parce que vous pouvez vous en tirer à bon compte", explique-t-il.

Bien qu'il ait été choisi comme méchant, le personnage de M. McDonald a acquis une immense popularité au fil des ans.

Il a récemment repris le rôle pour promouvoir un nouveau jeu vidéo de la PGA et a créé une présence en ligne qui compte plus de 390 000 adeptes sur Twitter. Shooter McGavin a même fait des apparitions sur le site web Cameo, où les utilisateurs peuvent demander à des célébrités de leur parler directement pour une somme variable.

Selon M. McDonald, il a été particulièrement gratifiant d'apporter des sourires sur les visages des fans pendant la pandémie. "Si vous pouvez changer la journée d'une personne, vous avez accompli quelque chose.

Il parvient à susciter l'enthousiasme pour le film partout où il va, notamment lors d'événements sportifs populaires où les fans lui demandent de recréer l'indélébile célébration du fusil de chasse de McGavin.

"Le personnage est devenu une sorte d'icône, ce qui est fantastique", déclare-t-il. "Tout le monde aime détester le méchant.

Une suite sur le thème de la Ryder Cup

Avant d'être choisi pour le rôle, McDonald venait de terminer le thriller de science-fiction "Unforgettable" avec Ray Liotta.

"J'étais loin de mes enfants, qui étaient très jeunes à l'époque, et j'étais prêt à rentrer à la maison", explique-t-il. "Mais après avoir lu le scénario, il n'a pas eu besoin d'être convaincu, disant qu'il savait qu'il serait "un idiot de refuser".

McDonald et Sandler semblent tout aussi impatients que les fans de reprendre leurs rôles à l'écran. Les deux acteurs ont dépoussiéré leurs clubs en début d'année à l'occasion de l'anniversaire du film, se relayant sur Twitter pour reconstituer le célèbre duo de rivaux.

Lors d'une apparition à l'émission "The Dan Patrick Show" de The Golf Channel en février, ils ont été interrogés sur la possibilité d'une suite à "Happy Gilmore". "Ce serait formidable", a répondu Sandler à Dan Patrick, tandis que sa covedette levait le pouce en signe d'assentiment.

Fier d'honorer son héritage irlandais, McDonald a suggéré à CNN la possibilité de recréer une suite sur le thème de la Ryder Cup au Belfry. "Ce serait vraiment drôle, j'espère qu'ils l'écrivent", dit-il.

"Un acteur a cinq grands rôles dans sa vie, à moins d'être Tom Cruise", ajoute-t-il. "J'en ai enlevé un de la liste à cause de Happy Gilmore, parce que cela a été une expérience déterminante et gratifiante pour moi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com