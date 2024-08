- Tout le monde a besoin de ces gadgets de voyage!

Les vacances réussies dépendent non seulement de la destination et de l'hébergement, mais aussi de l'équipement adapté. Être préparé, c'est gagner la moitié de la bataille quand on voyage. Ces gadgets de lifestyle peuvent être de précieux compagnons de voyage.

Kit de couture

Un petit kit de couture ne devrait manquer dans aucun voyage. Car un bouton peut se détacher ou une ourlet s'ouvrir rapidement. Un kit de couture permet des réparations simples sur place. Les kits de couture de voyage modernes sont compacts et contiennent tout ce dont on a besoin : aiguilles, fils de différentes couleurs, boutons, épingles de sûreté et petites ciseaux. Ils prennent peu de place dans les bagages et sont d'une grande aide en cas d'urgence.

Serviette en microfibre

Les serviette en microfibre sont légères, sèchent rapidement et prennent peu de place dans votre sac de voyage. Despite leur légèreté, elles sont très absorbantes et polyvalentes, que ce soit à la plage, après l'exercice ou simplement pour se sécher après la douche. Les serviette en microfibre sont également disponibles en différentes tailles et souvent accompagnées de sacs de transport pratiques.

Oreiller de voyage

Un oreiller de voyage est un gadget indispensable pour les longs voyages. Il soutient le cou et prévient les tensions. Surtout en avion ou pendant de longs trajets en bus, un oreiller de voyage offre le confort nécessaire pour arriver reposé à destination. Les versions gonflables économisent de l'espace dans vos bagages, tandis que les modèles en mousse de mémoire offrent un confort supplémentaire.

Masque de sommeil

Un masque de sommeil assure un sommeil paisible, quelle que soit l'intensité de la lumière. Que ce soit dans un avion, un train ou une chambre d'hôtel, un bon masque de sommeil bloque efficacement la lumière et favorise un sommeil réparateur. Les modèles avec rembourrage supplémentaire et sangles ajustables offrent un confort supplémentaire et sont faciles à emporter.

Coupe menstruelle et sous-vêtements périodiques

Au cas où, les femmes doivent absolument être équipées pour leurs règles. Outre les tampons et les serviettes, les coupe menstruelles ou les sous-vêtements périodiques sont généralement plus pratiques et en même temps respectueux de l'environnement. Les deux prennent très peu de place, peuvent être portés pendant plusieurs heures et réduisent les déchets des produits jetables. Avantage d'une coupe menstruelle : elle est facile à nettoyer et parfaite pour les longs voyages et les activités en plein air.

Sèche-cheveux pliable

Un sèche-cheveux pliable offre la possibilité de sécher vos cheveux rapidement et facilement, où que vous soyez. Ces appareils compacts tiennent facilement dans votre sac de voyage et sont souvent suffisamment puissants pour rivaliser avec les sèche-cheveux des hôtels.

Ceinture-banane et sac bandoulière

Les ceintures-banane et les sacs bandoulière ne sont pas seulement un accessoire stylé, mais aussi pratique pour stocker en toute sécurité vos biens de valeur et les avoir à portée de main. Ils offrent de l'espace pour l'argent, les passes, les smartphones et autres petits objets importants. Les ceintures-banane modernes sont stylées et fonctionnelles, avec plusieurs compartiments et souvent équipées de protection RFID pour prévenir le vol de données.

Divers

Ceux qui ne veulent pas laisser leur smartphone sans surveillance ou même prendre des photos sympas dans la mer ou la piscine ne doivent pas voyager sans un étui étanche pour smartphone. Ces derniers sont généralement disponibles en ligne à un prix avantageux et peuvent être réutilisés plusieurs fois.



Les fashionistas voyageuses pourraient trouver un sèche-cheveux pliable une précieuse addition à leur bagage, leur permettant de maintenir leur style en déplacement. De plus, une ceinture-banane ou un sac bandoulière peut servir à la fois à des fins fonctionnelles et esthétiques, offrant un endroit sûr pour ranger les articles essentiels et ajoutant une touche de style à n'importe quelle tenue.

