Tout est dans le nom : Jeongeun Lee6, surnommée "Six", remporte l'US Women's Open à -6

Mais malgré les difficultés familiales, Lee6 a poursuivi une carrière amateur et finalement professionnelle dans le golf, jouant dans le LPGA of Korea Tour (KLPGA) avant de passer au LPGA.

Et cela a porté ses fruits. Dimanche, la débutante de la République de Corée a remporté le 74e US Women's Open au Country Club de Charleston, en Caroline du Sud, pour décrocher non seulement son premier titre majeur, mais aussi sa première victoire en carrière sur le circuit LPGA.

Lee6, qui a fêté ses 23 ans la semaine dernière, remporte 1 million de dollars de prix grâce à cette victoire. C'est le deuxième montant le plus important pour une gagnante de la LPGA ; le CME Group Tour Championship versera 1,5 million de dollars à la gagnante en novembre.

Et son nom de famille n'est pas une faute de frappe. Lee6, qui préfère se faire appeler "Six", utilise le chiffre à la fin de son nom de famille parce qu'elle était la sixième joueuse nommée Jeongeun Lee dans l'histoire de la KLPGA. Mais au lieu de rester en Corée du Sud, où se trouve sa famille, Lee6 a décidé de jouer dans la LPGA aux États-Unis.

"En regardant la situation de ma famille à l'époque, j'ai pensé à jouer au golf parce que je voulais soutenir ma famille quoi qu'il arrive", a déclaré Lee6 par l'intermédiaire d'un traducteur. "Et après avoir connu le succès dans la KLPGA pendant trois ans, en pensant à cela, cela m'a donné envie de jouer davantage.

Son fan club en Corée du Sud s'appelle "Lucky 6". Et ce numéro a joué un rôle important dimanche, puisque Lee6 a gagné avec un score final de 6 sous le par après avoir joué un 70 sous le par dimanche.

"Comme je suis un joueur débutant, je pensais - je veux dire, je voulais juste - je ne m'attendais même pas à gagner le tournoi aussi rapidement", a déclaré Lee6. "Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de remporter ce tournoi majeur.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ferait avec l'argent, la réponse de Lee6 a suscité des rires dans le centre de presse.

"Mon objectif était de pouvoir manger des ramen si je gagnais le tournoi", a déclaré Lee6. "C'était mon objectif. Si je finis dans les cinq premiers, je peux acheter des chaussures. Mais je peux acheter des chaussures et manger des ramen. C'est donc double."

Source: edition.cnn.com