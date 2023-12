Tout ce qu'il faut savoir sur les finales 2022 de la NBA

Pour les Warriors de Steve Kerr, il s'agit de leur sixième participation aux Finales en huit saisons et cette dynastie est à la recherche de son quatrième trophée Larry O'Brien, un exploit qui pourrait faire entrer l'équipe dans le cercle des plus grandes équipes de tous les temps.

De l'autre côté du parquet, on trouve une équipe des Celtics dirigée par l'entraîneur principal de première année Ime Ukoda, qui a fait un travail remarquable en transformant la franchise en l'une des meilleures équipes défensives de la ligue après un début de saison en dents de scie.

Compte tenu du niveau auquel Steph Curry, la star des Warriors, a joué pendant de longues périodes de la saison - il a même récemment remporté le premier trophée Magic Johnson en tant que meilleur joueur des finales de la Conférence Est - il serait insensé de suggérer que c'est peut-être la dernière chance pour cette génération des Warriors de remporter un championnat.

Mais à 34 ans, alors que ses principaux coéquipiers Draymond Green et Klay Thompson ont tous deux 32 ans, et après quelques périodes en deçà de la moyenne cette année, la fenêtre se referme rapidement.

Le fait que les Celtics, une équipe jeune et affamée dotée de l'un des meilleurs talents individuels de la ligue, la pousse à se refermer encore plus vite n'est pas pour arranger les choses.

Avec Jayson Tatum, les Celtics semblent avoir entre les mains une superstar générationnelle. Le joueur de 24 ans a propulsé son équipe jusqu'aux finales de la NBA en réalisant une performance de 26 points contre le Heat de Miami lors du septième match des finales de la conférence Est, ce qui lui a permis de remporter le premier trophée Larry Bird en tant que meilleur joueur de la série.

Mais Tatum n'a pas fait cavalier seul : ses coéquipiers Jaylen Brown, qui a été nommé All Star pour la première fois l'année dernière, et Marcus Smart, actuel Joueur défensif de l'année, sont les parfaits compléments de leur pilier.

Les Celtics ont également bénéficié d'énormes performances de la part de leurs joueurs de rôle au cours de ces séries, notamment du centre vétéran Al Horford, qui a dû attendre 141 matchs de séries en carrière, un record dans la NBA, répartis sur 14 saisons, pour atteindre ses premières finales de la NBA.

Ce match correspond certainement au modèle du jeune prétendant qui affronte la force établie. Le résultat pourrait bien marquer la fin d'une dynastie et le début d'une autre.

Ce qu'ils ont dit

Après la victoire du match 7 contre le Heat, l'entraîneur en chef des Celtics, Udoka, a rapidement mis fin aux célébrations et s'est tourné vers les finales.

Les Warriors et les Celtics ont partagé la série de la saison 1-1, bien que Boston ait infligé une lourde défaite de 110-88 à Golden State lors de leur dernier match en mars.

"Nous ne célébrons pas les championnats de la Conférence Est dans l'organisation des Celtics", a déclaré Udoka aux journalistes. "Nous sommes ici en train d'essayer de conclure l'affaire.

"Nous avons bien joué avec Golden State cette année, nous les avons battus à plate couture en fin de saison... nous sommes donc très confiants. Je sais que c'est un autre défi difficile à relever.

"Mais nous connaissons une équipe de haut niveau [les Warriors], une équipe d'exécution qui a une tonne de grands tireurs, de grands joueurs dans l'ensemble, des gars que je connais bien. Nous sommes prêts à relever le défi.

À plusieurs reprises au cours de la saison, les Warriors ont été privés de l'une de leurs trois stars, Curry, Thompson et Green, pour cause de blessure.

Golden State a commencé la saison en pleine forme, avec une série de 18 victoires et 2 défaites, mais a ensuite été gêné par ces absences. Cependant, cela a permis au gardien Jordan Poole d'émerger comme l'un des jeunes talents les plus excitants de la ligue et de s'assurer une place de choix dans la rotation.

Kerr a décrit le parcours de l'équipe jusqu'à la finale comme un "chemin semé d'embûches", mais il pense que cela lui permettra de relever les défis qui l'attendent.

"Je pense que nous avions beaucoup d'espoir au début de la saison et que nous y croyions, ce qui n'était pas vraiment le cas lors des deux saisons précédentes", a déclaré Kerr à la presse, selon NBC. "Il s'agissait d'une chance réelle de revenir dans la bataille et je pense que nos joueurs l'ont également ressentie.

"J'ai également eu l'impression que nous avions rempli nos verres après avoir manqué les playoffs les deux dernières années. Tout le monde a abordé cette saison avec beaucoup d'appétit, et vous avez pu voir la façon dont nous avons commencé... nous avons démarré en trombe, [il y a] une grande connexion au sein de cette équipe, une grande camaraderie.

"Pendant la saison régulière, nous n'avons jamais eu nos principaux joueurs sur le terrain en même temps jusqu'au premier match de la série contre Denver. Le chemin a donc été semé d'embûches pour en arriver là, mais je me sens bien dans le processus et dans notre potentiel si nous parvenons à mettre tous nos joueurs clés sur le terrain.

Aux États-Unis, les finales pourront être regardées sur ABC ou ESPN3. Par ailleurs, aux États-Unis et dans le monde entier, vous pourrez suivre les matches en direct sur NBA League Pass.

Programme

Match 1 : jeudi 2 juin - Boston à Golden State, 21 heures ET

Match 2 : dimanche 5 juin - Boston à Golden State, 20 p.m. ET

Match 3 : mercredi 8 juin - Golden State à Boston, 21 heures ET

Match 4 : vendredi 10 juin - Golden State à Boston, 21 heures ET

Match 5 (si nécessaire) : Lundi 13 juin - Boston à Golden State, 21 heures (heure locale)

Match 6 (si nécessaire) : Jeudi 16 juin - Golden State à Boston, 21 heures ET

Septième match (si nécessaire) : Dimanche 19 juin - Boston à Golden State, 20 heures ET

Source: edition.cnn.com