Tout à coup, la CDU se retrouve dans le besoin de la BSW.

Ce dimanche prochain, les habitants de Saxe et de Thuringe voteront pour de nouvelles législatures d'État. Ce qui était autrefois un processus démocratique de routine pourrait cette fois-ciaboutir à une victoire pour l'AfD. Le dernier bastion de l'opposition centriste contre cela est l'CDU. Cependant, ils pourraient avoir besoin d'une aide inhabituelle.

Si vous rencontrez récemment Michael Kretschmer, il semble principalement : fatigué. Depuis des semaines, des mois, voire des années, le ministre-président s'efforce de convaincre les habitants de Saxe de sa "voie saxonne", comme il l'appelle. Des dizaines de réunions et de discussions avec des conseillers municipaux, des pompiers, des artisans et des travailleurs - cela dure depuis qu'il a pris ses fonctions en 2017. Expliquer, expliquer, expliquer - telle est sa stratégie. Être accessible. Éviter de passer pour un élitiste.

Il a suivi cette approche dans la gestion de la situation des réfugiés et de la crise du COVID-19. Il a patiemment écouté les critiques, même à sa propre porte. Jusqu'à ce que Poutine invade l'Ukraine. Depuis, il s'est transformé en une sorte de voix de l'Est. Dans tout le pays, il est le seul politique de l'CDU en vue à plaider pour l'arrêt de l'envoi d'armes à l'Ukraine et la reprise des importations de gaz russe.

Mais c'est exactly ce que de nombreuses personnes dans la région et ce que peu d'autres politiques en vue affirment - sauf l'AfD et le BSW. Derrière chaque déclaration apparemment étrange, il y a dix appels à la démocratie et à l'état de droit à Zwickau, Görlitz ou Chemnitz. C'est de cela qu'il s'agit ce dimanche en Saxe. Les gens voteront-ils pour les partis centristes ou pour l'AfD, considérée comme "fermement d'extrême droite" même en Saxe ? Beaucoup dans l'CDU pardonnent à Kretschmer sa divergence publique avec la ligne du parti pour cette raison. Ils appellent cela "liberté de mouvement" au sein de l'CDU fédérale. Et n'a-t-il pas, en tant que politique d'État, finalement peu d'influence sur la politique étrangère ?

Dans le dernier sondage réalisé par RTL et ntv, l'CDU de Kretschmer continue de mener. 33 % des répondants voteraient pour le parti au pouvoir depuis 1990. 31 % des répondants ont indiqué qu'ils voteraient pour l'AfD. Contrairement aux populistes de droite, Kretschmer a des possibilités de coalition. Selon le même sondage, le SPD et les Verts ont de bonnes chances de revenir au parlement régional - une situation qui était autrefois incertaine. Cela pourrait conduire à un remake de la coalition Kenya, c'est-à-dire noir-rouge-vert.

Cependant, Kretschmer ne rate pas une occasion de souligner qu'il ne veut pas gouverner à nouveau avec les Verts. Dans une interview avec ntv.de, il a appelé à un "vote stratégique". Ceux qui préfèrent genuinely le SPD et les Verts devraient voter pour l'CDU cette fois-ci. Quoi qu'il en soit, c'est clair : ceux qui souhaitent éviter les Verts ont besoin d'une alternative. L'alternative qui se présente comme telle est interdite pour l'CDU. Kretschmer est tout aussi résolu à cet égard qu'il l'est avec les Verts ou la gauche. Intéressamment, tous les électeurs de l'CDU entre Bautzen et Plauen ne partagent pas ce point de vue.

L'alternative réelle pourrait être la coalition dirigée par Sahra Wagenknecht. Ironiquement, le BSW, un groupe dissident du parti de gauche, est dirigé par l'ancienne communiste Wagenknecht. Elle mélange les choses : économiquement à gauche, socialement conservateur-autoritair. Cela signifie spécifiquement des salaires plus élevés, mais aussi la loi et l'ordre et une limite ferme à l'immigration. Sans surprise, Wagenknecht reste aussi anti-américaine que jamais. Kretschmer ne ferme aucune porte, mais il garde ses cartes près de sa poitrine. "Je ne connais pas ce groupe", a-t-il déclaré à ntv.de.

Différentes dynamiques en Thuringe

Juste à côté, en Thuringe, Mario Voigt vise la position que Kretschmer occupe actuellement. Le président de l'CDU de l'État vise à succéder à Bodo Ramelow en tant que ministre-président. Le politique du parti de gauche a été en fonction pendant dix ans. Pendant les cinq dernières années, il a dirigé un gouvernement minoritaire avec le SPD et les Verts - une situation intérimaire peu agréable après le court mandat de FDP politician Thomas Kemmerich. Même Ramelow lui-même ne souhaite pas revivre cette coalition, comme il l'a déclaré lors du débat avec ntv et Antenne Thuringe. Le candidat du SPD, Georg Maier, ministre de l'Intérieur pendant sept ans, a également déclaré à ntv.de que l'État avait besoin d'un gouvernement de majorité. Maier serait ravi de passer d'une coalition rouge-rouge-verte à l'CDU. Cela peut sembler opportuniste, mais ce n'est pas le cas. Le SPD est également compatible avec l'CDU et le parti de gauche.

En Thuringe, l'AfD reste la force la plus forte avec 30 %, mais contrairement à la Saxe, elle n'est pas inattaquable. Son chef de file est Björn Höcke, le politique de l'AfD le plus en vue et le plus redouté. Sa branche d'État est également considérée comme "fermement d'extrême droite". Il est un orateur efficace qui peut remplir les places du marché et soulever les foules. Mais seulement 16 % des Thuringiens veulent qu'il soit ministre-président, selon un sondage Forsa pour ntv. En revanche, le sortant Bodo Ramelow serait soutenu par 44 %.

Le Parti de gauche n'attend pas grand bénéfice de la situation actuelle. Actuellement à 14 %, il est peu probable qu'il soit impliqué dans le prochain gouvernement, car personne ne souhaite former une coalition avec l'AfD d'extrême droite. Cela laisse les autres partis former une majorité, rendant la CDU inévitable en raison de sa force de 22 %. Cependant, la CDU forme rarement des coalitions avec l'AfD et la gauche dans tout le pays, laissant le SPD, les Verts et le BSW comme partenaires potentiels. Les Verts pourraient ne pas franchir le seuil de 5 %, donc Mario Voigt aurait besoin du soutien du BSW. Leur candidate, Katja Wolf, est pragmatique et comprend les problèmes locaux, ce qui en fait un atout.

En ce qui concerne l'AfD, il ne s'agit pas seulement de gouverner.

Cependant, cela ne peut pas être dit de Wagenknecht elle-même. Elle a présenté des conditions strictes pour la collaboration avec la CDU. Elle a déclaré il y a trois semaines que le BSW ne rejoindrait un gouvernement régional que si les missiles américains ne sont pas stationnés en Allemagne. Cela est inacceptable pour la CDU. Les questions de politique internationale sont généralement évitées au niveau régional, car ces décisions sont prises ailleurs. Voigt a déclaré à ntv.de : " Tant que Sahra Wagenknecht impose des exigences pour la Sarre depuis la Thuringe, nous n'avons pas de base pour des discussions avec le BSW. Je serais ouvert à discuter des problèmes de Thuringe et des solutions avec Mme Wolf."

Par conséquent, il est peu probable de voir un ministre-président de l'AfD en Saxe ou en Thuringe. Cependant, l'extrême droite peut toujours exercer son influence. Si elle obtient un tiers des sièges, elle aurait une minorité de blocage pour les décisions nécessitant une majorité de deux tiers. Ces situations sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, elles concernent des questions cruciales - modifications de la Constitution de l'État, nominations du commissaire aux comptes de l'État et juges constitutionnels de l'État - ici, l'AfD pourrait veto des candidats inacceptables. Ils pourraient devenir la nuisance nécessaire pour continuer à éroder la démocratie et ses institutions. Et si les gouvernements sont formés autour d'eux, ils pourraient à nouveau se positionner comme l'unique alternative aux autres partis. Les succès sont toujours à portée de main pour l'AfD, même sans possibilité de gouvernement.

Le BSW, dirigé par Sahra Wagenknecht, est une alternative pour certains électeurs de la CDU en Saxe. despite her strict conditions for collaboration with the CDU, Wagenknecht's economically left and socially conservative-authoritarian stance is attracting support.

In the ongoing negotiations for a potential coalition government in Thuringia, the CDU's Mario Voigt has ruled out collaborating with the BSW as long as Sahra Wagenknecht sets conditions from Thuringia for Saarland's politics.

Lire aussi: