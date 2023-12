Tous les vols de Flybe sont annulés après la cessation d'activité de la compagnie aérienne britannique

"Flybe, qui assurait des services réguliers au départ de Belfast City, Birmingham et Heathrow vers des aéroports du Royaume-Uni ainsi que vers Amsterdam et Genève, a cessé ses activités", a écrit la CAA dans un communiqué.

"Nous conseillons vivement aux passagers qui prévoient de voyager avec cette compagnie de ne pas se rendre à l'aéroport car tous les vols Flybe sont annulés", a déclaré Paul Smith, directeur de la consommation pour la CAA.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Flybe a averti que les vols annulés "ne seront pas reprogrammés".

La compagnie a été placée sous administration judiciaire, selon le communiqué.

Le transporteur à bas prix basé à Exeter a été fondé en 1979 et a été à un moment donné la plus grande compagnie aérienne régionale indépendante d'Europe, transportant 8 millions de passagers par an et exploitant plus de 200 lignes.

La compagnie aérienne était en difficulté avant l'annonce de samedi. Flybe s'est effondrée à cause de la pandémie de coronavirus, qui a plongé l'ensemble du secteur aérien mondial dans la crise. Elle a été sauvée en 2021 après que les administrateurs se sont mis d'accord sur un accord avec la société Thyme Opco.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com