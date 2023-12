Tous les joueurs de l'Open d'Australie en quarantaine sont testés négatifs à l'annonce du tirage au sort du tournoi

En début de semaine, plus de 500 joueurs et membres du personnel de l'Open d'Australie ont été mis en quarantaine après qu'un employé d'hôtel a été testé positif au Covid-19, ce qui a entraîné la suspension du tournoi jeudi.

Le tournoi peut désormais commencer lundi et les joueurs sauront vendredi qui ils affronteront au premier tour.

Le champion en titre Novak Djokovic affrontera Jérémy Chardy, 66e mondial, tandis que Rafael Nadal, deuxième tête de série, sera opposé à Laslo Djere, 56e mondial.

Djokovic, huit fois vainqueur à Melbourne, est dans la même moitié de tableau qu'Alexander Zverev, Stan Wawrinka et Dominic Thiem, finaliste l'an dernier.

Nadal, qui espère remporter son deuxième titre à l'Open d'Australie, devra potentiellement affronter Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev ou Andrey Rublev s'il veut atteindre la finale.

Chez les femmes, Ashleigh Barty, numéro un mondial, affronte Danka Kovinic au premier tour, tandis que Simona Halep, deuxième tête de série et double lauréate du Grand Chelem, joue contre Lizette Cabrera, 140e tête de série et favorite à domicile.

Serena Williams, sept fois championne de l'Open d'Australie, affronte Laura Siegemund, tandis que la gagnante de l'année dernière, Sofia Kenin, est opposée à Maddison Inglis, une autre favorite locale.

Williams est confrontée à une course à la forme physique avant son match du premier tour après avoir abandonné la demi-finale du tournoi de préparation Yarra Valley Classic en raison d'une blessure à l'épaule droite, ce qui a permis à l'Australienne Barty de se qualifier pour la finale.

La lauréate de 23 tournois du Grand Chelem a également déclaré à son arrivée en Australie que la date de début plus tardive l'avait aidée à se remettre d'une blessure au talon d'Achille.

Pendant ce temps, Nadal, qui pourrait dépasser le record de 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer à Melbourne, est confronté à ses propres problèmes de blessure, une raideur au bas du dos l'empêchant de participer à l'ATP Cup.

Alors que la préparation de l'Open d'Australie a été dominée par les protocoles relatifs au coronavirus et la mise en quarantaine des joueurs, les organisateurs espèrent désormais que le tournoi se déroulera sans encombre au cours des deux prochaines semaines.

Le département de la santé de l'État de Victoria a annoncé vendredi qu'il n'avait enregistré aucun cas local de Covid-19 sur 14 612 tests.

Le test positif effectué en début de semaine a mis fin à une série de 28 jours sans transmission communautaire dans l'État de Victoria.

