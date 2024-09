- Tous les individus ont pleuré: Hausberger triomphante marque une réalisation d'or

Hausberger, une cycliste de 29 ans atteinte de paralysie du côté gauche, a versé des larmes de joie après avoir remporté l'or aux Jeux paralympiques dans l'épreuve du contre-la-montre à Clichy-sous-Bois. Elle a battu ses concurrents, attribuant sa victoire au soutien de son équipe, y compris les techniciens, les mécaniciens et les physios. Hausberger a terminé le parcours de 14,2 km en 21:45.30, prenant une confortable avance sur la Britannique Frances Brown.

Des doutes à la ligne d'arrivée

À l'arrivée, Hausberger n'était pas certaine de sa victoire jusqu'à ce que son manager lui présente les résultats. Submergée par l'émotion, elle a fondu en larmes, s'exclamant : "C'est incroyable !"

Son parcours n'a pas toujours été facile. Avant de se consacrer au para-cyclisme en 2018, Hausberger était impliquée dans le para-triathlon, mais elle a arrêté de s'entraîner à haut niveau lorsque sa classe n'a pas été sélectionnée pour les Jeux paralympiques. "J'ai envisagé d'arrêter plusieurs fois. Les dernières années ont été difficiles", a-t-elle déclaré.

Transition vers le cyclisme

Malgré les revers, Hausberger est restée passionnée par le sport. Elle s'est tournée vers le para-cyclisme et s'est entraînée au centre de Cottbus. Dix mois plus tard, elle est devenue championne du monde en course sur route, et les highlights ont continué, avec cinq autres titres mondiaux en cyclisme sur piste et sur route.

La collection de médailles de Hausberger n'est pas encore complète. Elle vise à remporter une autre médaille lors de la dernière course sur route samedi. Lors des précédents Championnats du monde à Glasgow, elle a remporté le bronze. "Il y a definitely quelque chose de spécial à propos de cet événement", a-t-elle souri.

Triomphe en argent de Teuber

Michael Teuber, également paralysé à partir de la taille, avait des raisons de célébrer après avoir remporté l'argent. Il n'a été battu que par l'Espagnol Ricardo Ten Argiles. "Je suis aux anges !" a-t-il déclaré, le visage rayonnant.

En mars, il a subi un grave accident à Lanzarote, se fracturant plusieurs côtes, une vertèbre thoracique et la clavicule. "C'a été une année difficile avec l'accident du printemps, mais j'ai réussi à décrocher une médaille", a-t-il souligné.

Zeyen-Giles et Schindler remportent le bronze

Annika Zeyen-Giles et Matthias Schindler ont ajouté aux médailles allemandes avec leurs troisièmes places. Malgré avoir manqué son or aux Jeux de Tokyo 2021, la

