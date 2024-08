- Tous les concerts de Taylor Swift à Vienne ont été annulés en raison d'une menace terroriste.

Premiers arrestations, puis l'annulation : Les organisateurs des concerts de Taylor Swift à Vienne ont annulé les trois spectacles prévus la veille du premier événement. Sur le site de l'organisateur Barracuda Music, on peut lire : "En raison de la confirmation par les autorités gouvernementales d'une attaque terroriste planifiée au stade Ernst-Happel, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les trois spectacles prévus pour assurer la sécurité de tous. Les billets seront remboursés dans les dix prochains jours."

Mercredi en Autriche, deux personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme. Elles avaient soi-disant planifié des attaques lors des concerts de Taylor Swift à venir à Vienne, a déclaré Franz Ruf, Directeur général de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur autrichien. Les concerts étaient prévus du jeudi au samedi.

Substances suspectes saisies

Des substances chimiques ont été saisies chez un Autrichien de 19 ans. La police avait évacué des maisons et une partie d'une maison de retraite par précaution en raison de soupçons d'explosifs.

Le jeune homme s'était radicalisé sur Internet et avait prêté allégeance au leader de l'organisation terroriste État islamique (EI) il y a quelques semaines, a déclaré Ruf.

Il a été arrêté le matin à Ternitz, à 75 kilomètres au sud-ouest de Vienne. Une deuxième personne a été arrêtée à Vienne dans l'après-midi. La police n'a fourni aucun autre détail.

Le chancelier considère la situation des concerts de Taylor Swift comme "très sérieuse"

"Grâce à la coopération intensive de notre police et de la nouvelle DSN (Direction de la sécurité d'État et des services de renseignement) avec les services étrangers, la menace a pu être reconnue, combattue et une tragédie évitée à temps", a écrit le chancelier autrichien Karl Nehammer mercredi soir sur la plateforme X. Les forces d'enquête travaillent actuellement à plein régime.

"Nous vivons une époque où des moyens violents sont utilisés pour attaquer notre mode de vie occidental", a poursuivi Nehammer. Le terrorisme islamique menace la sécurité et la liberté de nombreux pays occidentaux. Il est important de rester vigilant, de faire front commun et d'agir avec détermination contre l'islamisme.

Pour tous les fans en Autriche, l'annulation des concerts de Taylor Swift est malgré tout une grande déception.

En raison des arrestations, des contrôles renforcés étaient prévus lors des concerts, a annoncé le président de la police de Vienne, Gerhard Pürstl, et des forces spéciales devaient être déployées. Environ 65 000 fans étaient attendus pour chacun des spectacles de la pop star américaine.

Suite aux arrestations, des mesures de sécurité accrues étaient nécessaires : en raison de l'arrestation de personnes soupçonnées de planifier des attaques terroristes lors des concerts de Taylor Swift, des contrôles renforcés et le déploiement de forces spéciales étaient prévus. Malheureusement, la confirmation d'une attaque potentielle a conduit à l'annulation de tous les concerts pour des raisons de sécurité.

Lire aussi: