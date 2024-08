Tournoi de tennis de Cincinnati: Aryna Sabalenka bat Iga Świątek, assurant une place contre Jessica Pegula au dernier tour.

Pour la première fois de cette saison, Sabalenka a réussi à battre Swiatek en deux sets, marquant ainsi sa première victoire contre la numéro 1 mondiale après deux défaites en finale du WTA 1000. Selon le WTA, Sabalenka a déclaré : "Je ne me suis pas pressée. J'avais confiance en moi et je n'essayais pas de frapper la balle trop fort. Je voulais simplement rester dans le jeu, mettre autant de pression que possible sur elle et je me suis vraiment concentrée sur mon service." Elle a également ajouté : "Quand quelqu'un est devant toi 8-3, tu te dis : 'Il faut continuer à rendre le match intéressant', alors je voulais vraiment gagner pour rendre nos matchs agréables pour le public."

Maintenant en finale pour la cinquième fois de l'année, Sabalenka vise à remporter son deuxième titre après sa défense du Open d'Australie en janvier. Elle n'avait jamais atteint la finale à Cincinnati auparavant, et avec cette victoire, elle remontera au classement pour prendre la deuxième place mondiale.

Pegula vise un exploit historique

Pegula, de son côté, a l'opportunité de devenir la première femme depuis Evonne Goolagong Cawley en 1973 à remporter à la fois l'Open du Canada et l'Open de Cincinnati lors d'une même saison.

Pour y parvenir, l'Américaine a battu Badosa revigorée 6-2 3-6 6-3 lors d'un match reporté à cause de la pluie dimanche, enchaînant ainsi sa neuvième victoire consécutive après son triomphe à Montréal la semaine dernière.

Après avoir passé une grande partie de la saison blessée, Pegula a trouvé une forme exceptionnelle au moment crucial, avec l'US Open qui commence le 26 août.

Pegula a déclaré : "Je me sens physiquement en grande forme après avoir atteint deux finales à la suite." Elle a ajouté : "J'ai eu un peu plus de sommeil cette fois-ci, ce qui aide. Le corps se sent vraiment bien, c'est génial. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est un peu plus de repos !" Elle a également exprimé : "Après la finale demain, j'aurai une semaine pour me reposer."

La victoire de Sabalenka contre Swiatek en deux sets a également mis en valeur ses compétences en tennis, en montrant une excellente pression de service tout au long du match. Pegula, qui vise un exploit historique, devra sortir son meilleur tennis pour les finales de l'Open du Canada et de l'Open de Cincinnati pour suivre les pas de Goolagong Cawley.

