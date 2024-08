- Touriste englouti par une fosse: les efforts de sauvetage s'étalent sur trois jours

En se promenant avec sa famille vers un temple local à Kuala Lumpur, en Malaisie, un incident inattendu s'est produit. Le trottoir s'est soudainement effondré, laissant une touriste indienne de 48 ans tomber dans un trou de huit mètres de profondeur. Des images de l'incident circulant en ligne montrent la femme marchant sur le trottoir, puis inexplicablement, un trou apparaît sous elle, la faisant tomber dans l'abîme. Incroyablement, un homme nearby parvient à saisir le bord du trou et évite un sort similaire.

L'incident malheureux a eu lieu tôt un vendredi matin, aux alentours de 8h30. Depuis, les opérations de sauvetage ont été intenses. Initialement, de lourdes machines ont été utilisées pour dégager le site des débris et des gravats. Ensuite, les équipes de sauvetage ont été descendues dans la fosse pour rechercher la touriste disparue.

Opération de sauvetage difficile à Kuala Lumpur

On pense que la cause du trou est une anomalie dans le sol calcaire de la ville, qui a perturbé l'écoulement des eaux souterraines, entraînant une instabilité et finalement, la formation du trou. Le trou contient des tuyaux d'égout et des lignes de gaz, compliquant déjà les efforts de sauvetage, en particulier avec les averses intermittentes régulières. De plus, l'espace restreint rend la manœuvre difficile pour les équipes de sauvetage.

Le chef de police de Kuala Lumpur a rapporté aux médias sur les lieux que la victime pourrait avoir été entraînée par un puissant courant souterrain. Les équipes de sauvetage se concentrent maintenant sur une chambre avec des courants forts, où la femme portée disparue est présumée être coincée.

La touriste qui est tombée dans le trou était originaire de l'Inde, résidant actuellement en Malaisie pour une visite de deux mois avec sa famille. Malgré les conditions difficiles, notamment un sol instable, des tuyaux d'égout et des lignes de gaz, les opérations de sauvetage continuent à Kuala Lumpur.

