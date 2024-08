- Touré plaide pour que Solingen applique les mesures juridiques existantes

Conformément aux vues du ministre des Affaires sociales du Schleswig-Holstein, Aminata Touré, les politiques d'asile existantes doivent être appliquées avec plus de fermeté suite à l'incident de poignardage mortel à Solingen. "Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois, nous devons simplement exploiter les options légales que nous avons déjà de manière plus efficace", a déclaré la politique du parti Vert.

L'an dernier, la réforme du système d'asile européen commun (CEAS) a été autorisée, mais elle n'a pas encore été transposée en droit national. En janvier 2024, la loi sur l'amélioration du retour a également commencé au niveau fédéral. Touré a souligné : "Ce sont deux outils qui doivent être utilisés et qui devraient donner des résultats."

Pas d'assouplissement de la politique d'asile

En réponse aux demandes actuelles de l'Union pour un interdiction totale d'accueillir des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan, Touré s'est opposée à la dilution des principes fondamentaux de la politique d'asile.

"Je suis fermement convaincue que la migration et l'aide aux personnes fuyant la guerre et le terrorisme sont un devoir que nous, en tant qu'État démocratique, devons accomplir", a précisé la ministre des Affaires sociales. "C'est ce que notre loi fondamentale, fondée sur la responsabilité historique, et de nombreux accords internationaux nous imposent, et je suis solidement derrière cela."

Difficultés dans l'application des retours

Touré a également identifié des difficultés dans l'application des retours, certains pays d'origine n'acceptant plus leur citoyens. Elle a donc appelé à des accords de readmission avec ces pays et a insisté : "Le gouvernement fédéral, avec son envoyé spécial Stamp, est responsable de cela."

"De plus, dans les cas de crimes graves, les auteurs doivent être expulsés", a déclaré la ministre des Affaires sociales. En outre, les possibilités d'empêcher l'expulsion ou simplement de disparaître doivent être minimisées.

Le suspect de l'attaque de Solingen en détention

Un soir de vendredi, trois personnes ont été tuées et huit blessées, dont quatre grièvement, lors d'un festival de la ville de Solingen. Un suspect, un Syrien, est en détention depuis le dimanche soir, notamment pour appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI) et meurtre.

