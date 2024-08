- Touré arrive, une autre option pour le Stuttgart en deuxième position.

VfB Stuttgart a inscrit un nouveau buteur avant le prochain championnat de Bundesliga. Le club a réussi à recruter El Bilal Touré d'Atalanta Bergame, champions de la Ligue Europa italienne. Les rumeurs de ce transfert circulaient depuis un moment. Initialement, Touré rejoindra le club pour une durée d'un an, avec une option pour que VfB Stuttgart le recrute définitivement plus tard.

L'arrivée de Touré renforce une attaque déjà solide sous la direction de l'entraîneur de VfB, Sebastian Hoeneß. Stuttgart avait précédemment recruté Ermedin Demirović de FC Augsburg, Nick Woltemade de Werder Bremen et Fabian Rieder de Stade Rennes. De plus, les joueurs précédemment prêtés Deniz Undav et Jamie Leweling ont été recrutés définitivement.

Fabian Wohlgemuth, directeur sportif de Stuttgart, a commenté la saison difficile qui s'annonce, avec des matchs en Bundesliga, en Coupe DFB et en Ligue des champions. Il a souligné l'importance d'être bien préparé, mettant en avant la vitesse de Touré en particulier. La nouvelle saison de Bundesliga débutera par un derby contre SC Freiburg le samedi à 15h15, diffusé sur Sky.

