Toto Wolff : Lewis Hamilton et Nico Rosberg méritent tous deux le titre de champion de Formule 1

Wolff se penche sur la course au titre en F1

Rosberg devance Hamilton de 12 points

Le départ de la course est donné dimanche à 13 heures (GMT)

Comment fait-il la différence entre les deux ? La réponse est tout simplement qu'il ne le fait pas.

"Je pense que les deux mériteraient de gagner le titre", a déclaré Wolff à CNN avant la dernière course de la saison. "Nico, parce qu'il a été un concurrent féroce de Lewis pendant toutes ces années et qu'il a eu des problèmes techniques en 2014, par exemple.

"Et d'un autre côté, Lewis n'a pas été très chanceux cette année avec ses problèmes de moteur en Malaisie. S'il devait se battre et remporter le championnat, ce serait également mérité."

Wolff, lui-même ancien pilote de course, a acheté une part de Williams F1 en 2009, avant de la quitter pour rejoindre le conseil d'administration de Mercedes en 2013. Son équipe a été la force dominante du championnat de F1 cette saison.

Rosberg a l'avantage, avec 12 points d'avance sur son coéquipier, et l'Allemand sait qu'une place sur le podium lui permettra de remporter son premier titre de champion du monde.

Pour Hamilton, une place sur le podium est synonyme de fin de règne.

Le Britannique n'a pas eu de chance en Malaisie cette année: des problèmes techniques l'ont contraint à abandonner une course qui s'est terminée par un rare 1-2 de Red Bull. Cela a permis à son rival de prendre 23 points d'avance en tête du championnat, et ses chances de remporter le titre ont semblé bien minces depuis.

Lire : Hamilton et Rosberg sont "opposés".

Mais après trois victoires consécutives, Hamilton est revenu dans la course.

Les deux pilotes se sont livrés à une rivalité tendue tout au long du championnat de F1 de cette saison, qui culminera à Abou Dhabi ce week-end. Wolff admet que les deux pilotes ont divisé le garage Mercedes - à bon escient.

"Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il y a une rivalité non seulement entre les pilotes, mais aussi entre les deux parties du garage. L'ingénieur et le mécanicien se considèrent comme des partenaires de ce pilote.

"C'est une force, car vous voulez qu'ils soient compétitifs, mais d'un autre côté, c'est une faiblesse. Nous avons vu par le passé des équipes où cette rivalité s'est transformée en quelque chose de négatif pour l'équipe. Chez nous, cela ne s'est pas produit.

"J'essaie de rester aussi neutre que possible, de ne pas donner trop d'informations à l'un et pas à l'autre. Le mieux est donc de rester en retrait et de les observer.

Bien que Mercedes soit en passe de remporter son cinquième et troisième titre consécutif en F1, Wolff admet qu'elle n'a pas eu le temps de se détendre et de s'imprégner des succès de la saison.

"Il n'y a pas de plaisir à proprement parler. Nous pouvons nous reposer après la saison et réfléchir à ce que nous avons fait. Mais ensuite, la mentalité de l'équipe est de vraiment regarder les choses où nous n'avons pas été très bons et d'essayer de travailler sur ces faiblesses.

"J'espère qu'un jour, dans de nombreuses années, je regarderai en arrière et me dirai que c'était une belle course.

Source: edition.cnn.com