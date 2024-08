- "Totellement éclipsé": la victoire de l'Union éclipsée par le départ de Gozen

Le capitaine Khedira ne peut masquer sa déception après la victoire 1-0 de l'Union Berlin sur le FC St. Pauli. "C'est un vrai bordel", a-t-il déclaré sans détours sur DAZN. "Les intellectuels devraient réaliser que nous sommes des footballeurs, mais aussi des êtres humains." Plus tôt dans la journée, Khedira avait été interrogé sur la réaction de l'équipe à la brusque départ de Robin Gosens, joueur national.

Gosens avait rejoint AC Florence pour un prêt de courte durée en Serie A, comme l'a annoncé l'équipe après le match. Le processus de transfert avait causé une agitation inattendue. Alors que l'entraîneur Bo Svensson préparait l'équipe pour affronter le FC St. Pauli, Gosens subissait des examens médicaux pour évaluer son état physique - avec des résultats prometteurs. Moins d'une saison après, le joueur le plus cher de l'histoire du club et meilleur buteur de la saison précédente s'en allait, au moins temporairement. "Une journée complètement bizarre", a résumé Svensson.

Gosens "Près des Larmes, Complètement Dévasté"

Gosens, 30 ans, était décrit comme "presque en larmes, complètement dévasté" par Khedira. "Au déjeuner, il était clair qu'il restait, qu'il jouait. Et puis, deux heures plus tard, après la sieste, on a appris que tout se passerait différemment", a expliqué Khedira le montagnes russes émotionnelles du vendredi. "C'est étrange de gérer ça le jour du match."

Selon le directeur général du club, Horst Heldt, Gosens se trouve désormais en Toscane. "Il avait toujours dit qu'il partirait si une opportunité se présentait", a souligné Heldt, qui avait reçu plusieurs offres pour Gosens, qui avait brillé lors de son passage à Atalanta Bergamo et Inter Milan : "Et il n'a pas de sens de garder un joueur qui n'est pas totally committed." Comme toujours, l'Union est restée muette sur les détails du transfert.

Le Nouveau Venue Rothe Trouve Son Rythme During the Match

À la surprise générale, l'Union avait déjà trouvé un remplaçant avec l'arrivée de Tom Rothe en provenance du Borussia Dortmund II. Le jeune homme de 19 ans a immédiatement pris la place de Gosens. "Il a eu du mal au début", a noté Svensson au sujet du premier match de Rothe, mais il a également tenu compte des circonstances. "Il n'a eu que trois heures et demie pour se préparer avant le coup d'envoi", a expliqué Svensson. "Il s'est amélioré en deuxième mi-temps, ce gamin nous apportera beaucoup de plaisir."

Même sans Gosens, qui avait mis en place les actions de l'équipe avant le match, l'Union a remporté une victoire méritée contre l'équipe promue, grâce à un but de Benedict Hollerbach à la 34e minute. "Nous avons quatre points après deux matches. C'est une bonne base pour nous. D'autres n'ont pas encore atteint cela", a déclaré Hollerbach.

Hollerbach: "Il y a Définitivement de la Marge de Progrès"

**L'Union a eu besoin d'un peu de chance après une performance décevante. Le gardien Frederik Rönnow a arrêté une excellente occasion pour les visiteurs en temps additionnel, sinon l'Union aurait connu une journée frustrante. "Clair

