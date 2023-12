Tony Finau remporte le Northern Trust, sa première victoire en 1 975 jours

Mais lundi après-midi, Finau a mis fin à sa longue attente d'une deuxième victoire sur le PGA Tour, en battant Cameron Smith en playoff pour remporter le Northern Trust au Liberty National Golf Club.

Au cours de ces cinq années sans victoire, Finau a terminé huit fois deuxième et 39 fois dans le top 10. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait eu l'air soulagé après avoir réussi le putt gagnant pour remporter sa première victoire depuis l'Opem de Porto Rico en 2016.

"Je crois énormément en moi, et je dois le faire", a déclaré Finau, 31 ans, aux journalistes.

"Ce jeu est déjà très difficile. Ces gars sont si bons qu'ils le sont déjà. Si vous n'arrivez pas à croire que vous pouvez les battre, c'est un combat difficile, et je continue à y croire.

Finau n'aurait pas pu mettre fin à son parcours stérile sur une plus grande scène, en remportant la première étape des FedExCup Playoffs, qui couronneront le champion de la saison du PGA Tour.

Après que le tour final du Northern Trust ait été retardé jusqu'à lundi en raison de la tempête tropicale Henri qui a touché le nord-est des États-Unis au cours du week-end, Finau a réalisé un excellent tour final de 65 pour terminer à 20 sous le par pour le tournoi avec l'Australien Smith, ce qui a forcé les deux à disputer un playoff.

Mais au premier trou, Finau a arraché cette victoire capitale, qui le propulse en tête du classement FedExCup avec deux tournois à jouer - le BMW Championship de cette semaine et le Tour Championship d'Atlanta en septembre.

Le Northern Trust est la première épreuve éliminatoire de la FedEx Cup du PGA Tour.

La FedEx Cup permet aux joueurs d'accumuler des points de classement tout au long de la saison et les 125 premiers participent au premier tournoi éliminatoire.

Le champ est réduit à 30 joueurs pour le Tour Championship, où le champion de la FedExCup gagne 15 millions de dollars.

"Je crois en moi", a ajouté Finau. "Je crois en mon équipe. Je n'ai pas eu les victoires nécessaires pour avoir ce type de confiance et de croyance, mais il le faut.

"Je dois croire que je peux aller sur le terrain et battre J.T. aujourd'hui, et je peux battre Jon Rahm", a poursuivi Finau, faisant référence à Justin Thomas et au numéro un mondial du golf. "Je dois y croire, et je l'ai fait, et je continue à le faire, et c'est la seule raison pour laquelle je suis assis ici aujourd'hui en tant que champion".

LIRE : Après sa deuxième victoire majeure à l'Open, Collin Morikawa se réjouit de pouvoir représenter l'équipe des États-Unis à Tokyo 2020

Quelques jours difficiles

Le retour de Patrick Reed au Liberty National, où il avait remporté le Northern Trust en 2019, ne s'est pas déroulé comme prévu.

L'Américain, qui abordait le tournoi au 22e rang du classement de la FedExCup, a été contraint de se retirer en raison d'une blessure à la cheville.

Et pendant le dernier tour, Reed a publié un communiqué indiquant qu'il était rentré chez lui à Houston pour lutter contre une double pneumonie.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"La bonne nouvelle, c'est que ma cheville va bien", a-t-il écrit. "La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai été hospitalisé pour une pneumonie bilatérale. Je suis sur la voie de la guérison, une fois que les médecins m'auront donné le feu vert - j'ai hâte de revenir. Je vous souhaite le meilleur et j'ai hâte de retourner sur le terrain !

"Merci beaucoup pour votre soutien", a-t-il poursuivi, "cela signifie beaucoup pour moi. Je remercie également les médecins, les infirmières et le personnel de l'hôpital méthodiste du Texas Medical Center.

Reed s'est retiré du BMW Championship de cette semaine, la deuxième épreuve des FedExCup Playoffs, lundi également.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com