Tony Brown, arbitre de longue date de la NBA, meurt à 55 ans des suites d'un cancer

"Nous sommes et avons été soutenus par l'afflux constant d'amour et de soutien tout au long de ce voyage pour développer la force, l'acceptation et la paix", a déclaré son épouse Tina Brown dans un communiqué publié par la NBA, "Nous vous demandons de vous joindre à nous dans cet esprit alors que nous nous préparons à célébrer la vie de Tony".

En 20 saisons, Tony Brown a arbitré plus de 1 100 matchs de saison régulière et 35 matchs de playoffs, selon la ligue.

Il a fait ses débuts en tant qu'arbitre des Finales de la NBA lors de la saison 2019-20, et il a également participé à l'arbitrage du NBA All-Star Game 2021 à Atlanta, qui mettait à l'honneur les Historically Black College and Universities (universités et collèges noirs historiques).

"Tony Brown était l'un des arbitres les plus accomplis de la NBA et une source d'inspiration pour ses collègues", a déclaré Adam Silver, commissaire de la NBA. "Toute la famille de la NBA pleure la disparition de Tony.

Un cancer du pancréas avait été diagnostiqué chez Brown l'année dernière, selon Silver, qui a ajouté que l'arbitre avait suivi de nombreux traitements.

Sa résilience s'est manifestée par son "dévouement, sa détermination et sa passion, qui ont fait de lui un officiel très respecté pendant 20 ans", a souligné Silver.

Les légendes de la NBA se souviennent des contributions du célèbre arbitre au jeu.

"Un grand arbitre, mais un plus grand homme ! Lebron James, des Los Angeles Lakers, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux. "J'aimais quand je courais sur le terrain pour l'échauffement et qu'il était sur le match ce soir-là ! Ton sourire et ton rire vont énormément nous manquer dans notre sport !"

Earvin "Magic" Johnson, membre du Panthéon, a également présenté ses condoléances à la famille de Brown.

"Repose en paix, Tony Brown, arbitre vétéran de la NBA ! Merci pour tout ce que tu as fait pour le jeu. J'envoie des prières à toute la famille Brown !" a écrit Johnson sur les réseaux sociaux.

Tony Brown laisse dans le deuil sa femme et ses trois enfants. Son décès survient alors que la saison de la NBA a débuté mardi.

"Notre plus grand merci à notre village de famille et d'amis, proches et lointains, anciens et nouveaux. Votre amour est incommensurable", a déclaré Tina, l'épouse de Brown. "Un grand merci à notre famille NBRA et NBA dont la générosité est inégalée.

Tina Brown a également remercié la Lustgarten Foundation et le Pancreatic Cancer Action Network, des organisations à but non lucratif qui se consacrent à la recherche et fournissent des ressources et des informations aux patients et à leurs soignants.

En 1989, M. Brown a obtenu son diplôme de l'université Clark Atlanta, une HBCU, où il a étudié la finance.

Pendant ses années de lycée à Amos P. Godby, à Tallahassee, en Floride, Brown a joué le rôle de meneur de jeu et a reçu les honneurs de l'équipe de basket-ball de l'État. Il a été nommé capitaine lors de sa dernière année d'études et a mené ses coéquipiers à la finale de l'État en 1984 et au titre de champion de district en 1985.

La famille de Tony Brown demande aux gens de contribuer à la Tony Brown Basketball Scholarship Endowment de son alma mater pour honorer sa mémoire. Plus de 80 000 $ sur les 100 000 $ visés avaient été récoltés vendredi dernier.

Source: edition.cnn.com