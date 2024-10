Tons of Rock, basé à Oslo, dévoile ses premiers groupes musicaux

En été 2025, le festival norvégien de rock et de métal Tons of Rock célébrera son onzième anniversaire avec une grande fête. Les premiers artistes pour cet événement, prévu du 25 au 28 juin, ont été révélés, coïncidant avec le début de la vente des billets.

La tête d'affiche est le célèbre groupe américain de punk-rock Green Day, connu pour avoir fixé la tendance depuis les années 90. Ils monteront sur scène le 26 juin, prêts à interpréter des classiques du public comme "Basket Case" et "American Idiot".

Ils seront rejoints par Jinjer, un groupe de metalcore ukrainien mené par Tatiana Shmailyuk, ainsi que le groupe américain de deathcore Lorna Shore du New Jersey. Alestorm, représentant l'Écosse, et Kim Dracula d'Australie contribueront également à ce mélange éclectique. Du côté de la scène black metal norvégienne, Emperor et Old Man's Child se produiront, complétés par le groupe de punk rock The Good, The Bad & The Zugly. Représentant l'Allemagne, Powerwolf, un groupe de power metal de Saarbrücken, qui a atteint la première place des charts allemands cette année avec leur album "Wake Up The Wicked", et le phénomène des réseaux sociaux Electric Callboy.

Green Day chatouille enfin la fantaisie du public

Jarle Kvale, le responsable de la programmation, se réjouit de la première vague d'artistes : "Nous sommes ravis d'annoncer cette première vague de groupes sauvages et monumentaux pour Tons of Rock 2025. Green Day était un rêve de programmation qui figurait en haut de la liste des vœux de notre public depuis des années."

Tons of Rock s'est développé pour devenir l'un des principaux lieux pour les amateurs de rock et de métal ces derniers temps. À l'origine basé à Halden, la ville du sud-est de la Norvège, le festival a déménagé à Oslo en 2019 dans une tentative d'extension. Depuis, il a accueilli des stars mondiales comme Iron Maiden, Kiss, Guns N' Roses et Metallica. En 2024, les artistes incluaient Judas Priest, Metallica, Tool, ZZ Top, Extreme, Turnstile et Parkway Drive.

Les billets sont maintenant en vente. Pour plus d'informations sur le festival et ses artistes, consultez le site officiel. Ceux qui souhaitent avoir un avant-goût de l'événement peuvent regarder le aftermovie de cet été, qui est maintenant accessible.

