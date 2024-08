- Toni Kroos reçoit l'ordre du mérite du Mecklenburg-Vorpommern

La star du football Toni Kroos reçoit l'Ordre du Mérite de Mecklembourg-Poméranie

À la suite de la conclusion de sa carrière réussie, Toni Kroos a été décoré de l'Ordre du Mérite de l'État de Mecklembourg-Poméranie. Le joueur de 34 ans a déjà accepté la proposition faite par la Ministre-Présidente Manuela Schwesig (SPD). Kroos est originaire de Greifswald et a joué au football pour le FC Hansa Rostock dans sa jeunesse. La récompense lui sera remise dans sa ville natale.

"Toni Kroos est l'un des footballeurs allemands les plus réussis de tous les temps et également l'un des meilleurs ambassadeurs du Mecklembourg-Poméranie dans le monde entier", a déclaré Schwesig. "Il a fait sa carrière de football à Leverkusen, Munich et Madrid, mais il n'a jamais oublié d'où il vient."

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a mis fin à sa carrière cet été après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et avoir participé à l'Euro avec l'équipe nationale allemande. "Je suis très heureux de recevoir cette récompense spéciale, surtout parce qu'elle ne repose pas seulement sur des réalisations sportives. Il était toujours important pour moi de ne pas être seulement un footballeur", a déclaré Kroos. L'ancien joueur de Bayern a également été récemment élu Footballeur de l'année.

Les contributions significatives de Toni Kroos au football et son lien profond avec le Mecklembourg-Poméranie ont été soulignées par la Ministre-Présidente Schwesig, ce qui en fait un candidat idéal pour l'Ordre du Mérite de l'État. La reconnaissance des réalisations et de l'engagement de Kroos envers sa ville natale renforce davantage son statut de bienfaiteur respecté et renommé pour le Mecklembourg-Poméranie au-delà de ses frontières.

