Toni Kroos allume l'Icon League dimanche avec enthousiasme et des personnalités notables. Il s'agit du prochain tournoi intérieur dans un marché lucratif. Kroos, associé au streamer Elias Nerlich pour établir cette ligue, vise à "mélanger du football agréable avec de l'amusement".

La retraite pourrait faire penser à certains "Kroos est à la retraite maintenant, il s'ennuie", déclare l'ancien crack de Madrid concernant l'Icon League. Mais l'ancien international allemand reste ferme sur ce projet, "Je suis à 100% dedans. Nous visons à innover."

Le plan de cette petite ligue n'est pas entièrement nouveau. D'anciens joueurs ou influenceurs célèbres servant de capitaines d'équipe, principalement des joueurs novices sur le terrain, et des règles uniques comme "les buts dégagés au-delà de la bordure comptent double" ou "les joueurs tunnel doivent quitter le terrain" - cela rappelle la Baller League, encore en deuxième saison et qui surveille Kroos et ses pairs.

"We're relieved that a second league exists now," said Baller League founder Felix Starck to the sports media. "Traditional football is experiencing difficulties, it's increasingly tedious." A light jab at Kroos followed, "In terms of sports, it's the second league. Those who can't make it here can try there." Friendly banter.

The separation is modest: A mere 9 kilometers between the Motorworld in Cologne, hosting the Baller League, and the massive Lanxess Arena, where the Icon League kicks off with fanfare. Basketball star Dennis Schröder is also scheduled for a three-point contest in the sold-out arena. Additional games will unfold in Düsseldorf, with the finale in Munich.

However, similar issues lurk. Previously this year, several amateur clubs lamented that the Baller League allegedly snatched their players. The Icon League has engaged in talks but failed to persuade everyone. "I'm not particularly fond of it – also due to the injury risk," shares FC Wegberg-Beeck five-tier club manager Werner Teller, offering three players.

Kroos, associé à Nerlich, imagine "du football agréable couplé avec de l'amusement". Les matchs, composés de cinq joueurs par équipe, durent 2x15 minutes et peuvent être regardés gratuitement sur Twitch. Contrairement à la Baller League, l hors-jeu est ignoré, mais il y a des publicités. Les capitaines d'équipe incluent Robert Andrich, Antonio Rüdiger, Alaba, Ribery, et la sensation de hockey sur glace Leon Draisaitl - s'ils ont le temps.

Par exemple, Rüdiger a un engagement plus pressant dimanche, avec Real Madrid affrontant Betis Sevilla en soirée. Kroos, quant à lui, profite de son temps en tant que "retraité du football" et jouera dans l'équipe de Benjamin Henrichs 57 jours après la défaite en quart de finale de l'EM contre l'Espagne. "Kroos pourrait à nouveau prouver pourquoi il pourrait avoir été le meilleur joueur d'Allemagne", déclare l'ancien joueur de l'équipe nationale Henrichs sur Sport1. "Trois buts ou quelque chose de similaire serait admirable."

