- Ton dur dans la campagne électorale: le sondage fait trembler la majorité

Deux semaines et demie avant les élections régionales en Thuringe*, le ton entre les partis se durcit, une nouvelle enquête menaçante de rendre la formation d'un gouvernement difficile une fois de plus. Le ministre-président et candidat principal de Die Linke Bodo Ramelow a qualifié l'alliance avec Sahra Wagenknecht de "parti fantôme ahurissant" dans une interview avec le "Tagesspiegel" de Berlin. Wagenknecht, a-t-il déclaré, "parle partout d'un accord politique : le BSW en Saxe devrait réélire Michael Kretschmer (CDU) comme ministre-président, et en retour, la CDU devrait faire de Frau Wolf la ministre-présidente de Thuringe", s'est plaint Ramelow. "Wagenknecht distribue ainsi déjà des postes avant l'élection." Il a lu cela "avec étonnement".

Course serrée

Selon une nouvelle enquête Insa, il pourrait y avoir une course serrée pour la deuxième place entre le BSW et la CDU - les démocrates-chrétiens sont à 21 pour cent, le BSW à 19 pour cent. Le parti de Ramelow Die Linke a augmenté de deux points de pourcentage par rapport à une enquête Insa en juin, pour atteindre maintenant 16 pour cent. L'AfD reste en tête avec 30 pour cent.

Pour les partenaires de coalition actuels de Ramelow, cela semble être un combat pour la survie : Les Verts n'auraient, selon l'enquête, pas assez de voix pour entrer au Parlement de Thuringe avec 3 pour cent. Le SPD, avec son président d'État et ministre de l'Intérieur Georg Maier, n'est qu'à six pour cent - dangereusement proche du seuil de cinq pour cent. Insa donne une marge d'erreur maximale de 3,1 points de pourcentage. Les sondages sont généralement sujets à des incertitudes. Entre autres choses, la loyauté envers les partis et les décisions électorales de plus en plus à court terme rendent difficile pour les instituts de sondage de pondérer les données collectées. Le FDP ne serait pas non plus représenté au Parlement avec trois pour cent.

Ramelow contre un gouvernement minoritaire

La situation politique en Thuringe est extrêmement complexe depuis des années. Ramelow dirige un gouvernement rouge-rouge-vert minoritaire sans sa propre majorité parlementaire depuis environ quatre ans et demi. Dans une interview avec le "Tagesspiegel", le sexagénaire a réaffirmé : "Je ne peux pas recommander à ce pays un gouvernement minoritaire. Je le pense sérieusement."

Mais à la fin, cela pourrait à nouveau aboutir à une telle construction. Dans des sondages récents, il y avait une majorité mathématique pour la CDU, le BSW et le SPD. Dans l'enquête Insa actuelle, cependant, les trois n'atteignent ensemble que 46 pour cent, qui est également le seuil pour une majorité, car trois pour cent chacun des Verts et du FDP, ainsi que deux pour cent d'autres partis, ne se traduiraient pas par des sièges au Parlement.

Une coalition avec l'AfD, considérée comme extrémiste de droite en Thuringe, est exclue par tous les autres partis ayant des chances d'entrer au Parlement régional. La CDU rejette également une coalition avec Die Linke - ce qui déplaît beaucoup à Ramelow. Le sexagénaire a déclaré dans l'émission RTL/ntv "Early Start" que cette "mentalité d'exclusion" était une catastrophe. Il lutte pour un gouvernement majoritaire. Ramelow a mis en garde contre l'AfD et la normalisation du fascisme, comme il l'a dit.

Wagenknecht attaque Voigt

La candidate principale du BSW en Thuringe Katja Wolf a récemment appelé à une nouvelle approche envers l'AfD dans une interview avec "Welt" et a critiqué que le mur de feu avait renforcé l'AfD. Elle a appelé à plus de pragmatisme, par exemple dans la gestion des propositions de l'AfD. "Si l'on se retrouve dans une coalition, alors d'autres règles s'appliquent aux propositions. C'est logique", a-t-elle déclaré plus tard à dpa.

Le secrétaire général de la CDU en Thuringe Christian Herrgott a déclaré que la position du BSW montrait qu'il ne savait pas où il allait. "Tandis que Wagenknecht de Sarreland essaie de dicter des conditions pour la Thuringe, le BSW oscille entre le prolongement de la coalition rouge-rouge-vert et le rapprochement avec l'AfD de Höcke."

Il est également incertain que la CDU serait ouverte à une coalition avec le BSW si celui-ci était dépassé par le parti de Wagenknecht. Wolf pourrait alors réclamer le poste de ministre-présidente. Elle a exprimé sa confiance en ce qu'une solution serait trouvée même dans ce cas, déclarant : "Je sens un grand désir chez tous d'éviter un gouvernement minoritaire, même au sein de la CDU." Selon elle, toutes les "partis démocratiques" sont conscients de leur "responsabilité spéciale".

Wagenknecht a accusé le candidat principal de la CDU en Thuringe Mario Voigt de mettre en opposition la politique fédérale et régionale. Elle a déclaré au "Thüringer Allgemeine" que si Wolf devenait ministre-présidente, cela "déclencherait un séisme à Berlin et changerait la politique fédérale".

Voigt, a-t-elle déclaré, "ne comprend pas dans quelle mesure la mauvaise politique étrangère de la coalition du trafic d'éclairage et de l'Union, qui pourrait conduire notre pays dans une guerre nucléaire, effraie également les gens en Thuringe".

La nouvelle enquête suggère une course serrée entre la CDU et le BSW, avec le parti de Ramelow Die Linke montrant également des améliorations. Cependant, elle mentionne Katja Wolf du BSW proposant une nouvelle approche envers l'AfD, qui a été mal reçue par la CDU.

Malgré l'accord proposé par Wagenknecht pour faire de Frau Wolf la ministre-présidente de Thuringe en échange du soutien de la CDU pour son candidat en Saxe, une coalition entre la CDU et Die Linke reste peu probable en raison de différences politiques.

Lire aussi: