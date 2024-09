Ton bœuf domestique est en train de contempler la mort.

Uwe Ochsenknecht continue de rugir dans le monde du cinéma, actuellement en tête d'affiche du film "L'Ironie de la vie". Dans ce film, il incarne un comique âgé qui se réconcilie avec son ancienne épouse, mais le twist est que son personnage, interprété par Corinna Harfouch, lutte contre un diagnostic de cancer terminal.

En dehors de l'écran, l'acteur expérimenté reconnaît l'inévitabilité de la mort dans sa vie personnelle, partageant ses pensées dans un article du journal "Bild". Il considère la mort comme une partie intégrante de sa vie, affirmant qu'il est inévitable de la affronter.

Au cours d'une conversation franche, Ochsenknecht a mentionné qu'il était dans la deuxième partie de sa vie, rendant le temps encore plus précieux. Il souhaite affronter sa peur de l'inconnu et être mentalement préparé lorsque le moment viendra. Avec un sourire pensif, il a admis que la mort était inévitable pour tout le monde.

Pas de retraite dans ses projets futurs

Il a même rédigé son testament, mais les circonstances de son décès ne l'intéressent pas. Ochsenknecht considère le corps humain comme simple déchet après la mort. Cependant, l'acteur s'interroge sur la notion de vie après la mort.

Étonnamment, malgré ces réflexions, Ochsenknecht exprime son amour pour la vie et son désir de vivre le plus longtemps possible. Il n'a pas l'intention de prendre sa retraite du cinéma et souhaite continuer sa carrière d'acteur aussi longtemps qu'il le pourra.

L'acteur allemand a commencé sa carrière dans les années 70, explosant sur le devant de la scène avec des films comme "Das Boot" (1981) et "Men" (1985). Sa vie personnelle, en particulier son divorce avec l'ancien mannequin Natascha Ochsenknecht, est devenue un sujet de potins, avec qui il était marié de 1993 à 2012 et avec qui il a trois enfants – Wilson Gonzalez, Jimi Blue et Cheyenne Savannah. Il a également un fils nommé Rocco Stark issu d'une relation antérieure. Depuis 2017, Ochsenknecht est à nouveau heureux en mariage.

Le succès de "L'Ironie de la vie" renforce l'amour d'Uwe Ochsenknecht pour le cinéma. Malgré la réflexion sur sa propre mortalité, il n'a pas l'intention de prendre sa retraite dans le monde du cinéma, continuant à créer des rôles mémorables à l'écran.

