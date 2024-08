Tommy Haas et Sara Foster sont séparés.

L'ancien joueur de tennis professionnel Tommy Haas et l'actrice Sara Foster ont peut-être jamais officialisé leur union, mais ils étaient ensemble depuis près de 20 ans. Cependant, leur relation n'a pas résisté au fait qu'ils ont deux enfants ensemble. Selon les rapports, ils se sont séparés.

L'ancien numéro un allemand du tennis Tommy Haas et sa partenaire américaine Sara Foster ont apparemment mis fin à leur relation. Le magazine "People" rapporte cette information, citant une source anonyme. Haas et Foster se concentrent désormais "uniquement sur l'éducation de leurs deux filles", déclare la source présumée.

Aucune raison spécifique n'est mentionnée dans le rapport pour expliquer la rupture. Cependant, le magazine "People" note diverses observations passées qui pourraient avoir suggéré que le couple rencontrait des difficultés.

Par exemple, Haas et sa partenaire ont reportedly eu une dispute sur Instagram le jour de la Saint-Valentin 2021. Apparemment, Haas a aimé des photos de femmes en bikini sur le réseau social, ce qui a incité Foster à répondre avec un commentaire sarcastique : "Joyeuse Saint-Valentin à celui qui ne comprend toujours pas que les likes sont publics."

Mais Haas a également répliqué à sa petite amie après qu'elle a aimé une photo torse nu d'un candidat de "The Bachelorette". "Joyeuse Saint-Valentin, Sara Foster, je te promets que je vais retourner à la gym", aurait écrit l'ancien athlète de haut niveau.

Pendant la pandémie de COVID-19, Foster a de nouveau fait des remarques sarcastiques sur leur relation sur Instagram. "Nous ne sommes pas d'accord sur la fermeté du matelas, la température de la chambre, le temps d'écran pour les enfants, la langue parlée à la maison, les films, la nourriture (je déteste le sushi), et un million d'autres choses. Mais nous sommes d'accord sur une chose : porter un masque", cite "People" le post.

Était-ce simplement de l'humour ou y avait-il plus derrière tout cela qui a finalement conduit à la rupture entre le quadragénaire et sa partenaire de trois ans sa cadette ? Selon Foster, elle avait 25 ans lorsqu'elle a commencé à fréquenter Haas. Ils se sont fiancés en 2008 et leur fille Valentina est née en 2010, suivie de Josephine en 2015. Le couple vivait à Los Angeles.

Ils ne se sont jamais mariés, cependant. "En regardant en arrière, je n'ai probablement pas eu beaucoup de respect pour le mariage. J'ai grandi en pensant que ça ne voulait rien dire - tu pars, tu trompes", a déclaré Foster dans un podcast l'année dernière. Son père, le producteur de musique David Foster, a été marié cinq fois.

Tommy Haas était l'un des joueurs de tennis les plus célèbres d'Allemagne à son apogée. Au cours de sa carrière de 1997 à 2017, il a atteint la deuxième place du classement mondial, mais n'a jamais remporté un titre du Grand Chelem. Sara Foster a travaillé comme actrice et mannequin, apparais

Lire aussi: