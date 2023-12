Tom Smothers, l'un des membres du célèbre duo comique, meurt à 86 ans

Dick Smothers, le frère de Tom et covedette du "Smothers Brothers Comedy Hour", a déclaré que son frère était chez lui au moment de son décès, dû à un cancer.

"Tom n'était pas seulement le grand frère aimant que tout le monde voudrait avoir dans sa vie, il était aussi un partenaire créatif unique en son genre", a déclaré Dick Smothers dans un communiqué. "Je suis à jamais reconnaissant d'avoir passé ma vie avec lui, sur scène et en dehors, pendant plus de 60 ans. Notre relation était comme un bon mariage : plus nous étions ensemble, plus nous nous aimions et nous nous respections. Nous avons été vraiment bénis.

