Tom Brady montre qu'il est humain, tandis que Tiger Woods se défend lors d'un match de golf "Champions for Charity".

Dimanche, au Medalist Golf Club en Floride, Tiger Woods et Peyton Manning ont affronté Phil Mickelson et Tom Brady dans le cadre de "The Match : Champions for Charity". L'objectif était de collecter plus de 10 millions de dollars pour des causes liées au Covid-19, qui viennent en aide aux travailleurs de première ligne, aux petites entreprises et à ceux qui ont désespérément besoin de nourriture à cause de la pandémie.

Mère Nature n'a pas respecté les règles dès le début. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville au début de l'événement ont freiné l'enthousiasme et limité les échanges, mais, à la décharge des joueurs, elles ne les ont pas empêchés de faire leur travail. La preuve que les plus grands ne deviennent pas grands sans apprendre à faire face à l'adversité.

Dans les 30 premières minutes de la retransmission, plus de 1,5 million de dollars de dons caritatifs supplémentaires ont été collectés.

Des millions de téléspectateurs ont suivi l'émission dans l'espoir de pénétrer dans l'esprit de l'illustre quatuor. Woods et Mickelson sont des adversaires familiers, Woods ayant battu son compatriote pendant la majeure partie de leurs carrières respectives. Manning a fait 6-11 contre Brady au cours de sa carrière dans la NFL.

Les quarts-arrière étaient nerveux au départ et ont éprouvé des difficultés sur l'un des parcours les plus difficiles du pays.

Woods a étrenné sa signature rouge du dimanche sur son terrain de golf natal. Il s'est présenté au "Match" avec des centaines de tours au club privé à son actif, et son expérience s'est révélée.

L'aisance de Woods a été délicieusement juxtaposée par le jeu du plus grand quarterback de l'histoire du football américain, Tom Brady, qui est rapidement devenu le point de mire des neuf premiers trous.

Le Medalist, un parcours ultra-exclusif et incroyablement difficile, a donné à ce quarterback d'un autre monde une apparence humaine rafraîchissante, alors qu'il s'efforçait de trouver le fairway. Brady a été la cible des plaisanteries (littéralement lorsque son pantalon s'est déchiré dans le dos) jusqu'à ce que le sextuple vainqueur du Super Bowl fasse un hole-out depuis le fairway sur le 7e trou Par-5, dans le plus grand moment de l'événement.

Pour être honnête, Brady a eu moins de temps pour pratiquer son swing que Manning, qui est un bon ami de Woods et a joué plusieurs tours sur le site par le passé.

Connu pour sa préparation maniaque, Woods a plaisanté en début de semaine sur le fait que Manning avait abordé le concours comme s'il jouait contre Brady et le reste des New England Patriots, envoyant sans relâche à Woods différentes vidéos de son jeu, lui demandant des points à travailler et demandant des exercices au plus grand joueur de golf pour s'assurer qu'il était prêt à partir.

Le travail semble avoir porté ses fruits, car Manning a été magistral sur les par 3 avec ses fers et est resté constant pendant la majeure partie de la journée.

Pour les amateurs de golf en quête d'informations de qualité, Mickelson s'est engagé à raconter la journée en détail.

Il a utilisé les caméras montées sur les voiturettes personnalisées des joueurs à son avantage, en fournissant un feedback constant et en encourageant le dialogue entre les compétiteurs.

Plus tard, Mickelson s'est également révélé être un coach précieux pour son coéquipier, l'accompagnant dans chaque putt et essayant de maintenir sa confiance alors que la star de la NFL était en difficulté.

Comme prévu, Charles Barkley a été un atout pour la retransmission, notamment en encourageant les échanges entre les quatre joueurs. Sa curiosité naturelle et sa personnalité affable ont permis aux athlètes les plus en vue de donner le meilleur d'eux-mêmes.

"J'ai appris quelque chose grâce à cette pandémie : nous avons besoin du sport", a déclaré Barkley à CNN la semaine dernière. "Sont-ils la chose la plus importante au monde ? Pas du tout. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font oublier toutes les autres choses qui se passent dans le monde".

Après un magnifique drive de Mickelson sur le par 4 du 11, Brady a terminé le trou par un putt d'aigle pour remettre le duo dans le match.

Les deux joueurs ont ponctué leur célébration par un "air high-five", un rappel bref mais brutal de la raison pour laquelle ils étaient là en premier lieu - pour aider les personnes les plus touchées par le coronavirus.

"Il y a tant de gens qui luttent dans le monde entier. Je suis né en Afrique du Sud et je suis toujours attentif aux événements qui se produisent dans le monde, en particulier en Afrique du Sud, d'où je suis originaire", a déclaré Trevor Immelman, champion du Masters 2008, qui était le co-analyste de Barkley.

"Cette pandémie a été si brutale pour tant de personnes dans le monde. J'ai toujours été frappé de voir à quel point les Américains sont prêts à se mobiliser pour une œuvre caritative. Ils sont prêts à s'engager et à collecter des fonds pour les personnes en difficulté. Je ne cesserai jamais de m'étonner de la capacité des Américains à faire cela. À la fin de la journée, plus de 10 millions de dollars ont été collectés en un seul après-midi.

Alors que des millions de dollars continuaient d'affluer grâce aux dons des célébrités et des entreprises, la pluie s'est à nouveau invitée au milieu des neuf derniers jours. La compétition entre les quatre superstars s'est intensifiée au cours des derniers trous.

L'intensité s'est accrue sur le par-3 du 16, avec un putt important de Mickelson qui a réduit l'avance de Woods et Peyton à un point. Finalement, l'événement s'est terminé comme beaucoup l'avaient imaginé, avec le putter dans la main de Woods sur le 18, scellant ainsi la victoire pour lui et Manning.

Malgré des conditions de jeu loin d'être idéales, la retransmission a permis d'assister à de belles joutes, de mettre en exergue un fort esprit de compétition et de récolter un total de 20 millions de dollars au profit d'œuvres caritatives. Tout bien considéré, l'événement a été un succès sous la pluie.

"Savoir que 20 millions de dollars ont été récoltés est incroyable", a déclaré Manning à TNT après l'événement. "C'était un honneur d'y être invité, et c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours et que je chérirai.

