Tom Brady : "Ce n'est pas toujours ce que je veux. C'est ce que nous voulons en tant que famille". Quelle est la prochaine étape pour le quarterback ?

Les Buccaneers de Tampa Bay ont été les victimes de ce que l'on a appelé le meilleur week-end de football de l'histoire de la NFL, échouant lamentablement dans une remontée de 24 points en seconde période contre les Rams de Los Angeles dans l'un des quatre matchs de division à couper le souffle des séries éliminatoires.

Les questions sur l'avenir du joueur de 44 ans ont commencé dès qu'il a quitté le terrain, le quarterback Brady déclarant qu'il "n'avait pas beaucoup réfléchi à la question".

"Nous prendrons les choses au jour le jour et nous verrons où nous en sommes", a-t-il ajouté.

Depuis des années, Brady est confronté à des questions annuelles d'après-saison sur ses projets de retraite. Il n'est pas étranger au fait qu'il n'ait pas voulu mettre un terme à sa carrière de 22 saisons, mais lors d'une apparition sur le podcastSiriusXM Let's Go ! lundi, le quarterback a longuement parlé de son processus de réflexion pour l'avenir.

Tout en réitérant son désir de ne pas "précipiter" sa décision, Brady a déclaré que sa femme, Gisele Bündchen, et ses enfants seraient au cœur de tout choix qu'il ferait.

"La plus grande différence, maintenant que je suis plus âgé, c'est que j'ai aussi des enfants, et je me soucie beaucoup d'eux", a déclaré Brady à Jim Gray.

"Ils ont été mes plus grands soutiens. Ma femme est ma plus grande supportrice, ça lui fait mal de me voir me faire frapper sur le terrain.

"Elle mérite ce qu'elle attend de moi en tant que mari et mes enfants méritent ce qu'ils attendent de moi en tant que père.

La famille avant tout

Malgré une fin déchirante, la saison a été excellente pour l'éternel Brady, qui a parcouru 5 316 yards, un record en carrière et le meilleur score de la saison en NFL, dépassant ainsi la barre des 5 000 yards pour la deuxième fois de sa carrière.

Il a également été en tête de la NFL pour le nombre de passes de touché en saison régulière avec 43, terminant deuxième derrière Aaron Rodgers des Green Bay Packers pour l'évaluation du quarterback (QBR) avec un score de 68,1.

Pourtant, Brady a affirmé qu'une telle campagne n'aurait pas été possible sans sa famille.

"Je vais passer du temps avec eux et leur donner ce dont ils ont besoin, parce qu'ils m'ont vraiment donné ce dont j'avais besoin ces six derniers mois pour faire ce que j'aime faire", a déclaré Brady.

"Je l'ai dit il y a quelques années, c'est ce que sont les relations - ce n'est pas toujours ce que je veux, c'est ce que nous voulons en tant que famille. Je vais passer beaucoup de temps avec eux et réfléchir à l'avenir.

"Jouer au football me procure tellement de joie, j'adore ça. Mais en dehors du football, j'éprouve aussi beaucoup de joie à voir mes enfants grandir et à les voir s'épanouir.

Le niveau du championnat

Après avoir passé 20 ans et remporté six Super Bowls avec les New England Patriots, établissant une dynastie dominante avec l'entraîneur Bill Belichick, Brady a signé avec les Buccaneers en 2020.

Il a ensuite remporté sa septième bague du Super Bowl lors de sa première saison en Floride, réfutant catégoriquement une autre année d'accusations selon lesquelles il était "fini" au plus haut niveau - des affirmations que Brady datait de 2015.

La retraite viendra lorsque Brady lui-même saura qu'il ne peut plus jouer à ce "niveau de championnat".

"Chaque année, je dois juste m'assurer que j'ai la capacité de m'engager dans ce dont l'équipe a vraiment besoin, ce qui est vraiment important pour moi", a déclaré Brady.

"L'équipe ne mérite rien de moins que le meilleur d'elle-même. Si j'ai l'impression de ne pas m'engager ou de ne pas pouvoir jouer à un niveau de champion, alors il faut donner une chance à quelqu'un d'autre de jouer.

"Nous verrons bien. Il y a beaucoup de temps entre aujourd'hui et le début de la prochaine saison de football. Je dois vraiment réfléchir à tout cela, ce qui est probablement naturel pour tout le monde.

Source: edition.cnn.com