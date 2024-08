- TK: Maladie des infirmières à son apogée

Les travailleurs de la santé en Basse-Saxe étaient absents pour raisons de santé plus souvent qu'auparavant, selon une analyse de la Techniker Krankenkasse (TK). En moyenne, les travailleurs de la santé assurés par TK étaient absents pendant 31 jours l'an dernier, soit un jour de plus qu'en 2022 et environ sept jours de plus qu'en 2021. Les problèmes de dos et les maladies mentales étaient les principales raisons d'arrêt de travail.

"La situation doit être traitée d'urgence", a déclaré Sabrina Jacob, directrice par intérim de la succursale régionale de TK en Basse-Saxe. "De nombreux travailleurs de la santé passent leur propre santé en dernier et s'occupent des personnes dans le besoin jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus éviter d'être absents pour raisons de santé." Les employés dans les soins aux personnes âgées et de santé sont absents significativement plus longtemps que les autres professionnels. Selon TK, le taux moyen d'absentéisme dans tous les domaines d'activité était de 21 jours l'an dernier.

À Brême, however, les chiffres sont légèrement en baisse : l'an dernier, les travailleurs de la santé étaient absents en moyenne 29,7 jours, soit légèrement moins qu'en 2022 (30,2), mais encore significativement plus qu'en 2021 (22,1). TK assure environ 457 000 personnes employées en Basse-Saxe. À Brême, ce nombre est d'environ 34 500.

"Malgré le niveau maximum d'absences, des efforts doivent être faits pour réduire les arrêts de travail chez les travailleurs de la santé."

"Atteindre le niveau maximum d'absences pourrait potentiellement affecter la fourniture de services de santé, surtout si aucune mesure n'est prise pour traiter le problème."

Lire aussi: