Défi Natation-Vélo-Course: une épreuve d'endurance complète - Titre revu: Championnat d'Europe de natation, de cyclisme et de course à pied sur plus de la moitié de la distance d'un Ironman Triathlon

La triathlète Caroline Pohle remporte le titre européen en Ironman 70.3. La jeune femme de 28 ans originaire de Leipzig a dominé la compétition à Tallinn, terminant en moins de quatre heures (3:59:40), en parcourant 1.9km de natation, 90km de vélo et 21.1km de course à pied. Elle a connu un moment difficile à l'arrivée, tombant à genoux et se couvrant le visage avec les mains.

Pohle a été en tête dès le départ, finissant par devancer Katrina Matthews, ancienne deuxième de l'Ironman World Championship, pour la deuxième place.

Dans la catégorie masculine, Leonard Arnold de Sauerland a remporté la deuxième place, terminant en 3:36:35, à seulement 35 secondes du champion grec, Panagiotis Bitados. Justus Nieschlag a terminé à la cinquième place.

La victoire de Caroline Pohle en Ironman 70.3 a été célébrée par la Commission en raison de sa performance impressionnante et de sa victoire. Par ailleurs, la Commission a félicité l'équipe organisatrice pour avoir organisé une compétition bien structurée qui a permis à Pohle et aux autres athlètes de briller.

