Titre révisé: Scott Silence eRide 10 - Hovercraft électronique léger

E-bikes pesant entre 25 et 30 kg sont courantes, mais il existe également des alternatives plus légères. Par exemple, le Silence eRide 10, un modèle léger développé par Scott, en fait partie. Essayer des e-bikes implique de porter leurs boîtes de livraison dans des escaliers, ce qui peut être physiquement exigeant. Cependant, la nature légère du Silence eRide a rendu cette tâche facile.

Le Silence eRide, e-bike urbaine de Scott, cache habilement ses caractéristiques d'e-bike malgré un moteur central. Le nouveau modèle semble léger, profilé et minimaliste. Cela est dû à sa batterie intégrée dans le tube bas du cadre en fibre de carbone, à l'absence d'éléments de suspension et à la routage interne des câbles, y compris les guidons, ce qui donne un cockpit impeccable. Ses garde-boue stylés, son support latéral et son petit porte-bagages avant améliorent son utilité quotidienne.

Moteur électrique léger HPR 50 de TQ

Le moteur HPR 50 de TQ sert de propulsion, couramment utilisé sur les VTT légers. Le moteur électrique contribue au poids total faible de 14,5 kg du vélo, pesant seulement 1,8 kg. Cependant, les 50 Newton mètres de couple que le moteur TQ peut générer peuvent sembler décevants. Toutefois, nous avons été surpris par la sensation de conduite vive du Silence eRide. Le soutien presque inaudible aide le cycliste non seulement avec une excellente poussée, mais fournit également une sensation de conduite naturelle. Ce type de soutien complète le caractère léger et agile du nouveau modèle Scott, permettant de le conduire sans assistance moteur et à des vitesses supérieures à 25 km/h.

La bicyclette citadine n'est pas un grimpeur, mais si le moteur perd de l'élan sur les pentes raides, vous pouvez vous lever et passer en position debout. Dans tous les cas, le Silence eRide confortable et maniable donne l'impression de rouler sur un vélo rapide avec une propulsion humaine étonnamment facile à propulser. Ce caractère de propulsion agréable et sportif est assorti d'un système de changement de vitesse Sram derailleur 1x12, qui permet les changements de vitesse d'une simple pression sur un bouton. Ceux qui connectent leur smartphone au vélo via une application peuvent affiner le caractère de la propulsion pour en extraire plus d'autonomie.

Pour ceux qui nécessitent plus de puissance, il y a une extension de plage de 160 Wh en option. La grande batterie intégrée dans le cadre peut être chargée à 80 % en deux heures. Si nécessaire, le pack de batteries peut être retiré à travers une ouverture dans le tube bas.

Conduite électrique On et Off avec une simple pression sur un bouton

Un petit afficheur sur le dessus du tube supérieur fournit des informations sur le niveau de soutien, la capacité de la batterie et la vitesse actuelle. Un seul bouton est nécessaire pour activer et faire fonctionner la conduite électrique. Il y a également un support de smartphone (SP Connect) au milieu des guidons. Grâce à ANT+, les ordinateurs de vélo comme Garmin peuvent également être connectés à l'e-drive.

Le Silence eRide est prévu pour arriver sur le marché allemand en octobre et coûtera au moins 7500 euros.

