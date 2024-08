- Titre: Erfurt célèbre la désignation de la ville au patrimoine mondial

Environ un an après avoir été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Erfurt peut maintenant se réjouir de disposer d'un document officiel confirmant son statut de Ville du patrimoine mondial. La ministre d'État allemande des Affaires étrangères, Katja Keul, a remis le certificat encadré à midi à Andreas Horn (CDU), maire d'Erfurt.

En septembre 2023, l'UNESCO a inclus trois bâtiments d'Erfurt sur sa Liste du patrimoine mondial en tant que témoignages de l'héritage juif médiéval de la ville : l'ancienne synagogue, aujourd'hui un musée, une Mikveh (bain rituel) et la maison en pierre, un bâtiment résidentiel historique.

"Les Juifs en Allemagne - un équilibre 'tendu'"

La décision de l'UNESCO envoie un signal fort selon lequel la vie et la culture juives font partie intégrante de ce pays, a déclaré Mark Dainow, vice-président du Conseil central des Juifs en Allemagne, dans son discours d'accueil. "Depuis 1700 ans, les Juifs sont chez eux en Allemagne et pourtant pas chez eux - c'est un équilibre tendu", a-t-il ajouté. Le titre du patrimoine mondial renforce l'objectif commun de la ville et de l'État de préserver les sites juifs, a poursuivi Dainow.

Le ministre de la Culture de Thuringe et commissaire pour la promotion de la vie juive, Benjamin-Immanuel Hoff (La Gauche), a souligné que l'héritage juif ne se résumait pas à une attraction touristique. Il s'agit également de transmettre des connaissances sur la vie juive. Il a également mis en avant la responsabilité de protéger les Juifs et les femmes juives.

Les effets du titre du patrimoine mondial sont déjà visibles dans la ville, a rapporté le maire Horn : "Le nombre de visiteurs de l'ancienne synagogue et de la Mikveh a augmenté de 44 % de janvier à mai par rapport à l'année précédente, qui avait déjà connu une augmentation significative après la remise du titre à Riyadh". Le développement d'un Centre d'information du patrimoine mondial, comme l'exige l'UNESCO, est en cours.

Des applaudissements spéciaux ont été réservés aux deux commissaires du patrimoine mondial de la ville, Maria Stürzebecher et Karin Sczech, qui ont joué un rôle important dans la candidature. La récompense a été célébrée dans le centre-ville avec un programme gratuit de visites guidées, de concerts et d'activités pour les familles. Les organisateurs du festival Yiddish Summer Weimar ont contribué à ces offres.

En Thuringe, en plus des bâtiments d'Erfurt, le Wartburg à Eisenach, Weimar classique, les sites du Bauhaus à Weimar et le parc national de Hainich sont également des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Lien pour plus d'informations Lien vers le programme Lien vers le programme du festival Yiddish Summer Weimar

