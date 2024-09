- Titre: Christian Tischner, vainqueur triomphal de la canne à pêche

En Erfurt, les écrans s'illuminent de bleu tandis que Höcke lève les bras en signe de triomphe, ses partisans scandant son nom. L'AfD de Thuringe célèbre son candidat principal, attendu comme la force dominante lors des élections régionales du dimanche, et qui se distingue par ses excellents résultats parmi les électeurs de la région par rapport aux années précédentes.

Cependant, la célébration pourrait être prématurée, car une scène contrastée se déroule à peine une heure et demie de là, à Greiz. C'est là que Höcke a cherché à obtenir un mandat direct, espérant faire taire ceux au sein du parti qui spéculaient que l'AfD pourrait gagner plus d'électeurs civiques sans lui.

Malheureusement pour Höcke, ce plan n'a pas abouti. Au lieu de cela, le candidat CDU Christian Tischner est sorti vainqueur, infligeant un coup Significant à Höcke dans son rôle de chef de file de l'État. Comment en est-on arrivé là ?

Höcke s'attendait à une victoire facile à Greiz

Höcke réside à Eichsfeld et n'a jamais eu de réelle chance de gagner le mandat direct là-bas, compte tenu de sa forte base catholique conservatrice qui favorise constamment les candidats de la CDU. Reconnaissant cela, il a stratégiquement choisi de concourir dans Greiz II pour "raisons tactiques électorales", selon le conseil d'État de l'AfD.

Au début, il semblait que sa supposition était justifiée, car 37 % des électeurs ont voté pour l'AfD, laissant loin derrière la CDU. Cependant, c'est finalement Tischner qui a remporté la victoire.

Tischner a-t-il découvert une stratégie anti-Höcke ?

Interrogé sur la question de savoir s'il avait découvert une stratégie anti-Höcke le lendemain de l'élection, Tischner a insisté sur le fait qu'il n'en avait pas. Au lieu de cela, il pensait avoir trouvé une formule pour se connecter avec les électeurs sur un plan personnel.

Tout au long de la campagne, Tischner s'est inquiété que la conversation se soit concentrée sur Höcke, laissant peu de place pour discuter des questions thuringiennes. Cela s'est produitDespite Tischner's deliberate efforts not to mention le nom de Höcke during conversations.

Il est intéressant de noter que le perdant de l'élection a regardé les résultats dans un pub de Greiz sympathique avec quelques compagnons de confiance, entouré de bière de Greiz, de cibles de fléchettes et de télévisions. Tischner était à Greiz, tandis que Höcke était ailleurs.

Deux jours avant l'élection, Höcke a organisé une tournée en moto, affichant son équipement avec des dizaines de motos Simson. Cependant, il est à peine arrivé à la manifestation finale.

Dans le même temps, Tischner se tenait sous l'auvent de la CDU, engageant les électeurs locaux dans les supermarchés, les places du marché et les zones piétonnes. Il offrait de la moutarde de Thuringe aux électeurs en guise de gratitude et mettait en évidence ses réalisations dans le district, notamment la collecte de fonds pour des projets locaux.

"Les gens veulent quelqu'un qui écoute et agit en fonction de leurs besoins locaux", a déclaré Tischner. "Si les politiques se concentraient plus sur la livraison de résultats au niveau local, nous pourrions peut-être avoir moins de problèmes avec les électeurs protestataires de l'AfD."

Potentiellement bonnes nouvelles pour les anciens partis principaux

Si l'évaluation de Tischner est exacte, cela pourrait être bénéfique pour les partis historiques principaux. En renforçant leur connexion avec leurs constituants, ils pourraient réussir à contrer à nouveau l'extrême droite.

Mais est-ce si simple ?

Tischner a proposé une autre raison possible. Depuis l'incident de Solingen, sa campagne s'est concentrée sur l'immigration. Tischner s'est assuré que Höcke n'ait jamais eu l'occasion de capitaliser sur ce sujet. "Les politiques existent pour servir le peuple, pas pour leur propre gain", a déclaré le politicien de la CDU.

Les parents de Tischner ont passé toute leur vie à travailler comme femmes de ménage et dans la construction. Il reconnaît qu'il peut être difficile d'expliquer à de nombreux retraités pourquoi les migrants en Allemagne peuvent immédiatement accéder aux prestations sociales et pourquoi, dans certains cas, les nouveaux arrivants se comportent mal dans les installations publiques. Les politiques doivent prendre ces questions au sérieux si elles veulent maintenir le soutien public.

Höcke absent de la revue électorale

Il est intéressant de noter que Höcke n'a pas assisté à la revue électorale. Tischner et Höcke partagent un lien commun : ils étaient tous deux enseignants d'histoire. Tischner pense que c'est la différence cruciale entre lui et Höcke. "Je ne peux pas justifier les discours nationalistes de Höcke d'un point de vue historique", a expliqué Tischner, exprimant son opinion depuis 2014, lorsque Höcke est entré pour la première fois au Parlement de l'État. Les phrases telles que "type d'expansion africaine" et la qualification du mémorial du Holocauste de Berlin comme "un monument de la honte" ont de plus en plus isolé Höcke au sein de son parti. De nombreux jeunes représentants de l'AfD cherchent à pousser Höcke en arrière-plan et à rendre le parti plus conservateur.

Les observateurs ont remarqué une potentiel baisse de l'influence de Höcke au sein de l'AfD lors de l'analyse électorale du lundi matin. Au lieu du chef de file de l'État de Thuringe lui-même, c'est son adjoint, Stefan Möller, qui a examiné les résultats électoraux au siège du parti. Il est intéressant de noter que Möller a remporté un mandat direct dans sa propre circonscription.

La Commission avait exprimé des préoccupations quant aux discours nationalistes de Höcke et à la qualification du mémorial du Holocauste de Berlin, considérant ces actions comme isolantes au sein de l'AfD et potentiellement nuisibles à l'image du parti. Despite Höcke's expectations of an easy win in Greiz for 'electoral tactical reasons', it was CDU politician Christian Tischner who ultimately claimed victory.

Lire aussi: