Titré Athletic Star, Mats Hummels, assure une nouvelle affiliation à l'équipe

Il est incertain que Mats Hummels continue de jouer au football après l'expiration de son contrat à Dortmund. Cependant, des rapports récents suggèrent qu'il a trouvé un nouveau club. À 35 ans, Hummels a officiellement rejoint l'AS Roma, mettant fin à son séjour à Borussia Dortmund après la saison dernière.

L'AS Roma a annoncé la signature de Hummels sur une plateforme populaire, et le champion du monde a été chaleureusement accueilli à Rome. Des chants de "Hummels, Hummels, Bienvenue" l'ont accueilli à l'aéroport, auxquels il a répondu par un "Forza Roma". La visite médicale et la signature du contrat ont suivi rapidement.

Hummels passera au moins une saison à l'AS Roma, marquant ainsi sa première expérience de jeu à l'étranger. L'ancien joueur de Bayern Munich et de Dortmund était sans club après que son contrat n'ait pas été renouvelé la saison dernière, lui permettant de transférer même après la date limite de fin août. Hummels aurait signé un contrat d'une année avec une option pour une autre année en fonction des apparitions. Il est censé gagner environ 2,5 millions d'euros plus des bonus par an. L'AS Roma peut maintenant inscrire Hummels pour la saison à venir de la Ligue Europa. Le club affrontera des opposants comme Dynamo Kyiv, Tottenham Hotspur et Eintracht Frankfurt.

Les aventures allemandes de Hummels

Des rumeurs ont circulé tout l'été concernant Hummels. Il était en pourparlers avec des clubs espagnols comme Real Sociedad et RCD Mallorca, et certains médias allemands ont même suggéré qu'il se retirerait sur une île de vacances populaire en Allemagne. Hummels, connu pour sa présence active sur les réseaux sociaux, a répondu aux ragots avec humour, tout en restant principalement silencieux tout l'été.

La ligue professionnelle nord-américaine MLS aurait également fait des offres. Les négociations avec Brighton & Hove Albion de la Premier League et le participant à la Champions League italienne FC Bologna étaient plus concrètes. Cependant, Hummels a décliné l'offre du club anglais, malgré son jeune entraîneur allemand, Fabian Hürzeler. Il était également hésitant à rejoindre Bologna, qui a commencé la nouvelle saison par deux matchs nuls et une défaite.

Au cours de sa carrière, Hummels n'a joué que pour deux clubs allemands de première division, Bayern Munich et Borussia Dortmund. Il est rapidement devenu un élément vital de la génération championne de Dortmund sous la direction du légendaire entraîneur Jürgen Klopp. En 2016, il est revenu à Munich pour des raisons familiales, et trois ans plus tard, le défenseur était de retour à Borsigplatz à Dortmund.

Hummels a joué 118 matchs officiels pour le FC Bayern, faisant ses débuts en Bundesliga le 19 mai 2007 dans une victoire 5-2 contre Mayence. Il a joué 508 matchs officiels pour Borussia Dortmund, se classant deuxième seulement derrière le directeur sportif Michael Zorc qui a joué 572 matchs pour le BVB entre 1981 et 1998.

Son dernier match pour Dortmund a eu lieu lors de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Avant le 0:2, il a fait sensation avec une interview. Dans "Sports Illustrated", il a sévèrement critiqué l'entraîneur de

