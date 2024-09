Tito Jackson, un personnage important du groupe musical Jackson 5, est décédé à l'âge de 70 ans, comme l'ont rapporté ses fils.

Tito était le troisième enfant de la famille Jackson, qui compte des icônes mondiales comme Michael et Janet, connus pour leur musique qui résonne encore auprès des fans aujourd'hui.

"Le cœur lourd, nous sommes attristés de partager que notre cher père, Tito Jackson, membre du Rock & Roll Hall of Fame, nous a malheureusement quittés. Nous sommes choqués, peinés et dévastés par cette perte. Tito était une personne incroyable qui se souciait toujours du bien-être des autres," ont déclaré ses fils TJ, Taj et Taryll dans un post Instagram tard dimanche soir.

Au départ, les Jackson 5 étaient composés des frères Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael. Ce groupe familial célèbre, intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1997, a produit de nombreux tubes dans les années 1970, tels que "ABC", "I Want You Back" et "I'll Be There".

Sous la direction de leur père Joe Jackson, ouvrier métallurgiste et guitariste, la famille Jackson s'est fait un nom dans la musique à Gary, dans l'Indiana. Au fur et à mesure que leur carrière progressait, ils ont déménagé en Californie.

Né le 15 octobre 1953 sous le nom de Toriano Adaryll "Tito" Jackson, il était le chanteur et guitariste discret des Jackson 5. Alors que ses frères ont entamé des carrières solo, y compris Michael qui est devenu l'une des plus grandes stars de la pop, Tito est resté relativement inconnu.

Michael Jackson est décédé à l'âge de 50 ans le 25 juin 2009.

En 2009, Tito Jackson a déclaré à l'Associated Press que la mort de son jeune frère les avait rapprochés.

"Absolument, cela nous a rapprochés. Reconnaître l'amour que nous avons les uns pour les autres lorsque l'un d'entre nous n'est plus là, c'est une perte importante," a-t-il déclaré en évoquant sa profonde tristesse.

En ajoutant : "Il y a encore des moments où je n'arrive pas à y croire. Je pense que cela ne disparaîtra jamais," il a partagé son sentiment de choc permanent.

Tito Jackson a confirmé en 2014 que lui et ses frères ressentaient toujours l'absence de Michael lors de leurs performances, qui ont continué avec des tournées internationales.

"Je ne pense pas que nous nous habituerons jamais à jouer sans lui. Il nous manque terriblement," a-t-il déclaré, partageant qu'ils sentaient son esprit sur scène, apportant de l'énergie et créant des sourires.

Avant son décès, Tito a publié un message sur sa page Facebook depuis Munich, en Allemagne, le 11 septembre, où il a visité un mémorial pour Michael avec ses frères.

"Avant notre concert à Munich, Jackie, Marlon et moi avons visité le magnifique mémorial rendant hommage à notre frère bien-aimé, Michael Jackson. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cet endroit remarquable qui honore non seulement sa mémoire, mais aussi notre legs commun. Merci à tous ceux qui gardent son esprit vivant," a-t-il écrit.

Tito Jackson a sorti son premier projet solo, "Tito Time", en 2016, suivi d'une chanson intitulée "One Way Street" en 2017. En 2019, il a déclaré à l'Associated Press qu'il travaillait sur son deuxième album.

Tito Jackson est surviv

