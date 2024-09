Tito Jackson, membre du groupe musical Jackson 5, est décédé à l'âge de 70 ans, selon les annonces de ses fils.

Tito, étant le troisième des neuf enfants Jackson, partage la vedette avec des frères et sœurs iconiques comme Michael et Janet, tous issus d'une célèbre dynastie musicale dont les mélodies résonnent encore dans nos cœurs aujourd'hui.

Le cœur brisé, nous annonçons le décès de notre cher père, Tito Jackson, un célébré membre du Rock & Roll Hall of Fame. Nous sommes sous le choc, endeuillés et profondément attristés par cette perte inattendue. Notre père était un individu extraordinaire qui priorisait le bien-être de tous, comme il l'a exprimé dans une déclaration partagée sur Instagram tard dimanche soir.

The Jackson 5 était à l'origine composé des frères Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael. Induits au Rock & Roll Hall of Fame en 1997, le groupe familial a produit plusieurs tubes dans les années 70, tels que "ABC", "I Want You Back" et "I'll Be There".

The Jackson 5 ont connu un succès grâce à la surveillance de leur père, Joe Jackson, un travailleur devenu guitariste qui soutenait sa famille à Gary, dans l'Indiana. Au fur et à mesure que les carrières musicales de la famille prenaient de l'ampleur, ils ont déménagé en Californie.

Né le 15 octobre 1953, Toriano Adaryll "Tito" Jackson était le chanteur et guitariste du groupe, souvent éclipsé par les carrières solo de ses frères. Michael Jackson, l'un des performers les plus connus du monde, largement reconnu comme le Roi de la Pop, était l'un de ceux qui se sont démarqués.

La vie de Michael Jackson a été écourtée à l'âge de 50 ans, le 25 juin 2009.

Dans une interview avec The Associated Press en décembre 2009, Tito a parlé de la réconciliation de la famille suite au décès de Michael.

"Je dirais que cela nous a certainement rapprochés en reconnaissant l'amour que nous avons les uns pour les autres lorsque l'un de nous n'est plus là. C'est une grande perte", a-t-il déclaré, exprimant ses sentiments et son malaise face à l'absence qui resterait à jamais.

"Même maintenant, il y a des moments où j'ai du mal à y croire. Je pense que cela ne nous quittera jamais", a-t-il ajouté.

En 2014, Tito a admis que ses frères ressentaient toujours l'absence de Michael lors de leurs performances, qui se poursuivaient avec des tournées internationales.

"Je ne pense pas que nous nous habituerons jamais à jouer sans lui. Il nous manque profondément", a-t-il déclaré, reconnaissant l'influence durable de Michael. "Son esprit est avec nous lorsque nous jouons. Cela nous apporte beaucoup d'énergie positive et de joie."

Avant son décès, Tito a publié un message sur sa page Facebook le 11 septembre 2020, depuis Munich, en Allemagne, où il s'est rendu à un mémorial avec ses frères en l'honneur de leur frère bien-aimé, Michael Jackson.

"Avant notre spectacle à Munich, Jackie, Marlon et moi avons rendu hommage au magnifique mémorial dédié à notre frère chéri, Michael Jackson. Nous sommes profondément reconnaissants pour cet espace précieux qui protège sa mémoire et notre héritage collectif. Merci de garder son esprit vivant", a-t-il écrit.

Tito Jackson était le dernier des neuf frères et sœurs Jackson à entamer une carrière solo avec son premier album "Tito Time" en 2016. Il a sorti une chanson intitulée "One Way Street" en 2017 et a confessé à The Associated Press en 2019 qu'il travaillait sur un album de suivi.

Tito a expliqué sa réticence à poursuivre une carrière solo, préférant prioriser l'éducation de ses fils, TJ, Taj et Taryll, qui ont formé leur groupe, 3T. Sur son site Web, un single featuring 3T et Stevie Wonder est accessible, intitulé "Love One Another".

Tito Jackson laisse derrière lui ses frères Jermaine, Randy, Marlon et Jackie, ses sœurs Janet, Rebbie et Latoya, ainsi que leur mère, Katherine. Leur père est décédé en 2018.

Malgré les carrières solo prometteuses de ses frères, Tito Jackson a continué à contribuer en tant que chanteur et guitariste dans The Jackson 5, utilisant son talent pour soutenir l'héritage de sa famille. En tant que père aimant, Tito a priorisé l'éducation de ses fils TJ, Taj et Taryll, qui ont suivi les pas de leur famille dans la musique en tant que membres du groupe 3T.

Dans la foulée du décès de leur père, les frères et sœurs Jackson, y compris Tito, doivent faire face à leur deuil, continuant à honorer leurs racines tout en portant l'esprit durable de Michael dans leurs performances.

