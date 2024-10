Titane du football allemand méconnu

Qui est Nicolas Kuhn, vous demandez-vous ? C'est une excellente question, car ce mardi soir en Ligue des champions, nous pourrions peut-être obtenir une réponse. Il va enfiler ses crampons pour Celtic Glasgow, affrontant Borussia Dortmund. Et ma parole, il a fait sensation chez les Écossais, s'attirant une belle réputation de talentueux joueur.

Kuhn peut se targuer d'avoir remporté le prix Fritz Walter pour les jeunes talents, et il a prouvé sa valeur contre Manchester City. On le considère souvent comme le meilleur joueur d'une équipe double vainqueur de la Ligue des champions. Pourtant, si vous interrogiez des passants dans n'importe quelle ville allemande, leur visage trahirait probablement la confusion : Nicolas Kuhn, l'étoile du football allemand méconnue.

Enfin, il est une grande star en Écosse. En tant qu'ailier droit, il a été un élément crucial de l'équipe de Celtic, marquant 13 points en neuf matchs officiels cette saison. Il a inscrit cinq buts et réalisé huit passes décisives, dont une lors de la victoire 5-1 de Celtic contre Slovan Bratislava au début de la Ligue des champions. Ce soir à 21h sur Prime Video et en direct sur ntv.de, il compte semer le trouble dans la défense fragile de Borussia Dortmund et augmenter sa propre notoriété. Son objectif ultime ? "J'espère un jour jouer pour l'équipe nationale."

C'est un objectif ambitieux, mais d'autres y sont parvenus par des moyens inhabituels, comme Robin Gosens. Kuhn a commencé sa carrière à Hannover 96, avant de rejoindre l'équipe de jeunes de RB Leipzig, puis l'équipe réserve d'Ajax Amsterdam et de Bayern Munich II. Il a réussi à marquer trois buts en 27 matchs de deuxième division pour Erzgebirge Aue.

Il a ensuite rejoint Rapid Vienne, où il a fait forte impression, ce qui l'a conduit à Celtic pour 3,5 millions d'euros. Depuis qu'il a marqué deux buts contre Manchester City lors d'un match de préparation, Kuhn est un titulaire régulier dans l'équipe de Celtic. Il a même dansé avec deux de ses coéquipiers après son but - une chorégraphie répétée, a-t-il admis plus tard. Ce soir, il a l'occasion de faire une plus grande impression : le sélectionneur national n'a pas encore confirmé sa présence.

La performance impressionnante de Kuhn contre Manchester City lui a valu la reconnaissance des fans de Celtic, faisant du football une partie importante de sa vie en Écosse. Ce soir, alors qu'il affronte Borussia Dortmund, il cherche à renforcer sa position en tant que joueur clé et à attirer l'attention du sélectionneur national.

