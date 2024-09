- Tir mortel dans le coin de SEK, éventuelle légitime défense présumée.

Les autorités gèrent la fusillade mortelle survenue lors d'une opération spéciale dans le quartier de Nikolassee à Berlin comme une situation de légitime défense. Selon le parquet de Berlin, son porte-parole Sebastian Büchner, l'individu en question a commencé à tirer lorsque les forces spéciales ont pénétré dans son logement exigu.

Selon Büchner, les forces spéciales ont tiré 19 coups, la plupart ayant atteint le 46 ans. L'autopsie a révélé la présence d'au moins 12 balles dans son corps.

L'origine de l'arme reste un mystère. Le parquet de Berlin a identifié une puissante revolver pneumatique capable de causer des blessures mortelles à courte distance. L'individu était mentalement instable et sous surveillance. Son tuteur aurait refusé par le passé sa demande de financement pour l'achat d'une arme. "L'origine de l'arme et les fonds pour son acquisition font actuellement l'objet d'une enquête", a déclaré Büchner.

Incident dans un camping-car qui a déclenché une opération spéciale

Selon la police et le parquet, le 46 ans est suspecté d'avoir menacé un homme de 49 ans dans un camping-car sur la Potsdamer Chaussee samedi matin. La victime a réussi à mettre en fuite l'agresseur et à alerter les autorités. Elle a également suivi le Berliner et l'a vu entrer dans un immeuble collectif de la Dreilindenstraße. Les forces de l'ordre l'ont identifié grâce aux images de vidéosurveillance, selon Büchner. Comme il refusait d'ouvrir la porte, les forces spéciales ont dû la défoncer.

Les raisons pour lesquelles le Berliner s'est rendu au camping-car avec une arme restent inconnues, selon le parquet.

Malgré l'enquête en cours sur l'origine de l'arme, il est clair que le 46 ans avait accès à un autre type d'arme à feu en plus de la puissante revolver pneumatique identifiée. L'incident du camping-car a suscité des préoccupations quant à la possession par cet individu d'autres armes potentiellement dangereuses.

