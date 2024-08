- Tir mortel à la gare centrale: quelles informations sont actuellement disponibles?

À la suite des fusillades mortelles de la semaine dernière à la gare principale de Francfort, les investigations sur les facteurs et les motivations derrière l'incident se poursuivent.

Que s'est-il passé?

Il est rapporté qu'un individu de 54 ans a tiré sur un homme de 27 ans à la tête aux environs de 21h15 mardi dernier, près du quai 9 de la gare principale. Après la chute de l'homme plus jeune au sol, l'accusé aurait prétendument tiré deux autres coups de feu dans sa tête avant de se défaire de l'arme et de s'échapper. Cette version des faits a été fournie par le parquet.

Les images de vidéosurveillance montrent les actions calculées du suspect. Grâce à l'intervention rapide de la police fédérale, le suspect a été arrêté. Les forces de l'ordre ont empêché sa tentative de monter dans un train pour s'échapper, selon le parquet.

Que pouvons-nous déduire sur le suspect et les motivations potentielles?

Le suspect est un homme de 54 ans, national turc résidant dans le district d'Ortenau en Bade-Wurtemberg. Selon Mehmet Tanriverdi, vice-président de la communauté kurde en Allemagne, à la fois le suspect et la victime ont des racines kurdes en Turquie près de la frontière syrienne. Tanriverdi a obtenu ces informations de sources de la communauté. La situation pourrait découler d'une querelle familiale ou d'une vengeance pour une erreur historique en Turquie.

La communauté kurde signale que la victime avait elle-même été impliquée dans un meurtre auparavant, ayant tué un jeune homme sur une ferme de fraises dans la ville turque d'Antalya en 2016. Il avait ensuite cherché refuge en Allemagne, craignant des représailles pour ses actions. "Le jeune homme était imprudent avec les réseaux sociaux, se rendant ainsi facilement cible de ses ennemis," a commenté Tanriverdi. Le suspect serait prétendument l'oncle de la cible précédente de la victime.

Qu'est-ce que la vengeance du sang?

La vengeance du sang est une forme archaïque de justice personnelle qui persiste dans de nombreux pays à travers le monde. En Turquie, de tels incidents surviennent occasionnellement et sont traités par les tribunaux. Bien qu'il s'agisse d'une pratique dépassée, Tanriverdi croit qu'elle subsiste encore dans les zones rurales kurdes avec un contrôle minimal du gouvernement, en particulier en ce qui concerne les disputes foncières et les relations. Elle subsiste également dans certaines parties de l'Albanie, du Kosovo et parfois à Crète.

Combien ces occurrences sont-elles courantes?

Selon Britta Bannenberg, professeure de criminologie à l'université de Giessen, de tels incidents sont rares en Allemagne. Ils impliquent généralement "des meurtres mutuels d'hommes au sein de la famille élargie et du cercle social, exécutés en public avec des armes à feu," explique-t-elle. Les auteurs sont généralement déterminés à éviter l'arrestation, et les membres de la famille impliqués sont remarquablement réticents, même devant les tribunaux. Cependant, Bannenberg admet que les enquêteurs ont réussi à glaner certaines informations grâce aux témoignages de témoins et à la surveillance téléphonique : ces actes sont souvent méticuleusement planifiés, les victimes sont surveillées, et des tueurs à gages étrangers sont parfois embauchés pour entrer et sortir du pays uniquement pour commettre le crime.

Les familles ont des normes sociales distinctes, avec "des controverses sur les parts dans les entreprises criminelles, le statut des jeunes hommes, et les démonstrations de pouvoir s'entremêlant avec des perceptions culturelles primitives" qui se chevauchent fréquemment, selon Bannenberg.

Que pouvait-on anticiper de la part de l'auteur?

"Quiconque commet un tel acte doit avoir une motivation puissante ou être sous une pression immense," a déclaré le psychologue criminel Rudolf Egg. "Quiconque commet un crime public assume un risque important d'arrestation, qui pourrait entraîner une peine de prison à vie," a ajouté Egg, qui a dirigé le centre de recherche sur le crime de Wiesbaden pendant une longue période. Le suspect avait probablement compris que l'évasion était peu probable.

La criminologue Britta Bannenberg a déclaré : "Les investigations se poursuivent pour élucider les motifs de l'acte. Il est possible que d'autres personnes soient perçues comme instigateurs, complices, voire co-auteurs." Cependant, selon elle, le système judiciaire traite de tels cas moins fréquemment qu'il y a quelques décennies.

