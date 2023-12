Time Out dresse la liste des meilleures villes du monde pour 2022

Chaque année, l'entreprise de médias demande à quelque 20 000 citadins du monde entier, ainsi qu'à son réseau de rédacteurs internationaux, d'indiquer ce qui fait la qualité de leur ville dans le cadre d'une enquête connue sous le nom de Time Out Index. Time Out utilise les données ainsi obtenues pour établir son classement mondial des villes.

Ce n'est pas seulement la beauté d'Édimbourg qui lui a valu la première place pour 2022. La ville est également connue pour ses festivals artistiques animés et sa scène gastronomique en plein essor, et les habitants interrogés ont fait l'éloge de la facilité de déplacement à pied de la ville, ainsi que de son caractère accueillant et inclusif.

"C'est incroyable de voir à quel point la ville s'est développée depuis que nous avons grandi ici", a déclaré à CNN Travel l'équipe du bar à vin Eleanore, qui a récemment ouvert ses portes à Édimbourg et que Time Out a présenté comme l'un des hauts lieux de la ville. "C'est formidable de voir qu'elle reçoit la reconnaissance qu'elle mérite".

Alors que la liste de l'année dernière faisait l'éloge des lieux qui s'étaient mobilisés pendant la pandémie, Time Out met cette année l'accent sur tout ce que nous avons manqué au cours des deux dernières années, en examinant de près les restaurants, les bars, la vie nocturne et les musées de chaque ville.

L'objectif, selon Time Out, est de faire de ce classement "l'ultime liste de voyage pour 2022".

"Ce sont tous des endroits qui excellent dans ce qui inspire les gens à voyager et à essayer de nouvelles choses", explique Huw Oliver, de Time Out, à CNN Travel.

Résilience et fête

La ville de Chicago, dans le Midwest américain, talonne Édimbourg à la deuxième place. Elle est appréciée tant pour ses boîtes de nuit ouvertes tôt le matin que pour sa résilience à l'époque de la pandémie. La troisième place revient à Medellín, en Colombie, réputée pour sa vie nocturne, ses hôtels de charme et sa cuisine alléchante.

L'Écosse est en bonne position, puisque Glasgow occupe la quatrième place du classement. Time Out souligne la diversité des restaurants de Glasgow et l'atmosphère conviviale de la ville.

Les initiatives en matière de développement durable, la sécurité et les transports publics sont également pris en compte dans le classement. Sur le plan écologique, Time Out souligne la récente initiative du club SWG3 de Glasgow, qui produit de l'électricité grâce à la chaleur corporelle des danseurs, tandis qu'Amsterdam, en cinquième position sur la liste, est reconnue comme la ville la plus favorable au vélo.

L'objectif, explique Oliver de Time Out, était que le classement 2022 mette en lumière "tout ce qui fait des villes des lieux agréables et dynamiques à visiter". Le classement complet est disponible ici.

Les 10 meilleures villes selon Time Out

1. Édimbourg, Écosse

2. Chicago, États-Unis

3. Medellín, Colombie

4. Glasgow, Écosse

5. Amsterdam, Pays-Bas

6. Prague, République tchèque

7. Marrakech, Maroc

8. Berlin, Allemagne

9. Montréal, Canada

10. Copenhague, Danemark

