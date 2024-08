Tim Walz, le phare de démolition pour Trump et ses copains

Le nouveau colistier de Kamala Harris est un poids lourd de la communication. Voici les sept facteurs clés que les politiciens allemands peuvent apprendre de lui.

Soit dit en passant, Kamala Harris ne m'a pas charmé. Elle n'est rien de plus qu'une bouffée d'air frais remplaçant l'homme d'État expérimenté que Joe Biden est devenu. Elle semble distante, stridente, excitée, intellectuelle et vaniteuse. Mais son colistier est une autre histoire : Tim Walz pourrait être un bulldozer pour les populistes de droite américains. C'est pourquoi nous devrions y regarder de plus près ici en Allemagne.

Qui est Walz ? Il est le gouverneur du Minnesota, un ancien enseignant, entraîneur de football et soldat - ses pages Wikipédia sont actuellement polies et réparées par les équipes de campagne. Mais les faits sont une chose. La question plus importante est : quel est Walz ?

Cet homme a une gravité joyeuse qui me rappelle le cœur à prendre du SPD, Boris "Munitionskiste" Pistorius. Il est terre-à-terre mais pas ennuyeux, mature mais loin d'être sénile, compétent mais pas tape-à-l'œil - un grand-père solide qui vous donnerait des bonbons quand vous étiez enfant et en qui vous feriez confiance pour apprendre à vos enfants à faire des tractions en tant que parent.

Et Walz est une chose par-dessus tout : pas woke.

Factor 1: Walz est un résistant à la guerre civile civique

Walz n'est pas woke, mais civique. Il est marié et porte des costumes qui lui vont bien sans trop en faire. Il parle librement sans jamais avoir l'air faux, excessif ou robotique.

Walz a également un excellent mouvement de Jiu-Jitsu : au lieu de rejoindre la guerre culturelle, dont personne n'émerge vainqueur, il prêche des vertus civiques comme la tolérance et la décence ("grâce"). Cela est légèrement assaisonné de valeurs chrétiennes, mais pas de manière fasciste - etyet ses positions ont un vecteur gauche clair. En ses propres mots : "Occupez-vous de vos propres affaires !" En substance : vivez et laissez vivre - une évitement de la guerre culturelle.

C'est simplement brilliant : Walz plaide pour des questions woke, comme la mise à disposition de produits menstruels dans les toilettes pour hommes, mais rend ce type de politique acceptable pour les républicains qui pourraient avoir un enfant transgenre à leur table de cuisine. Même les conservateurs les plus fermes sont complexes. La tolérance en tant que vertu civique construit un pont pour eux à traverser - contrairement aux idéologies de gauche bruyantes.

Factor 2: Walz a une stratégie

Derrière la tolérance de Walz se cache une stratégie. Dans l'excellent podcast du chroniqueur du New York Times Ezra Klein, Walz parle explicitement de combien il valorise la décence. Il ne se contente pas de l'improviser, contrairement à de nombreux dirigeants politiques allemands.

De plus, Walz a réussi à arracher le "drapeau de la liberté" aux républicains et à leur donner une bonne fessée au passage. Dans les campagnes, il peut être judicieux d'attaquer non les faiblesses, mais les forces de votre adversaire. La liberté de l'État - c'est censé faire partie de l'argenterie politique des républicains.

L'Allemagne voit également une transformation du concept de liberté. La CDU devrait prendre note : interdire aux gens d'utiliser le mot "ils" n'a rien à voir avec la liberté, même si cela peut vous sembler ridicule.

Factor 3: Walz peut porter un T-shirt sans être maladroit

Le gouverneur du Minnesota peut courir en flanelle et en casquette de camouflage sans que cela semble incongru. Les gens font des blagues virales, mais généralement bienveillantes, à ce sujet. Politico a même un gourou de la mode qui écrit un article entier sur le sujet. C'est ce qui distingue Walz de Scholz, qui a l'air d'avoir été rencontré par hasard dans un quincaillerie, mais vous savez : vous ne le rencontreriez pas vraiment là-bas.

Walz a été décrit comme "manches retroussées" dans une première évaluation allemande du peu connu Walz même aux États-Unis. Cela sonne toujours un peu comme une simplicité mentale. De même, de nombreux gens sous-estiment l'accessibilité d'un Donald Trump. Il a des toilettes en or, mais c'est ce qui le rend accessible : il vit une vie tape-à-l'œil avec défi, que "ceux d'en haut" reniflent. Naturellement, cela attire de nombreuses personnes.

Ce mépris réflexif pour l'accessibilité dans les médias pourrait expliquer pourquoi le centre politique en Allemagne a opté pour des échecs de communication raides comme Olaf Scholz et Armin Laschet.

Impact Factor 4: Walz donne aux démocrates de l'agressivité

Walz peut avoir l'air du gentil grand-père des publicités pour des bonbons à la caramel. Il peut occasionally utiliser des formulations douces, mais il est clairement plus agressif que les démocrates aux États-Unis jusqu'à présent.

Dans une seule apparition à la télévision, Walz a établi l'insulte "weird" pour les républicains. C'est une expression qui peut être traduite par "étrange", mais qui ne capture pas tout à fait son sens complet. C'est pourquoi de nombreux Allemands aiment également utiliser l'original anglais pour se moquer des gens qui sont "weird".

Walz parfait un numéro d'équilibriste : il n'insulte pas les électeurs des républicains, comme l'a fait Hillary Clinton. Il insulte la direction politique - mais avec une énergie remarquable. Il aimerait débattre avec J.D. Vance, a dit Walz, s'il "se sent prêt à se lever du canapé". Le coach est passé. [Et une meme avec laquelle les utilisateurs d'Internet se moquent de Vance, Ed.]

Impact Factor 5: Walz sait ce que "montrer, pas dire" signifie

Il y a quelques astuces avec lesquelles les messages politiques prennent de l'impact. L'une d'elles est : être spécifique. Le show-business connaît la maxime "montrer, pas dire !". Cela signifie ne pas décrire ce qui se passe avec des adjectifs, mais le montrer. Vous ne dites pas "un homme immense entre par la porte". Vous dites : "L'homme a dû se baisser sous la poutre de la porte pour ne pas se cogner la tête."

Walz peut faire cela très bien. Il ne parle pas de subventionner les repas scolaires, mais dit : "Les enfants mangent et ont le ventre plein pour pouvoir apprendre." Ses mots ont de la texture et créent des images dans l'esprit du public.

En politique allemande, rares sont ceux qui ont maîtrisé et utilisé cette technique - à l'exception de Robert Habeck, à l'inverse du chancelier qui se retrouve régulièrement emberlificoté dans l'allemand bureaucratique abstrait. Les auteurs de livres pour enfants et les enseignants peuvent le faire, pas les avocats.

Facteur d'impact 6 : Walz est crédible

Les Républicains paniquent actuellement pour discréditer Tim Walz. Donald Trump crache des insultes comme s'il était un arroseur automatique rempli de haine et de bile. C'est compréhensible : lorsqu'un politique inconnu monte sur scène, l'adversaire a une courte fenêtre de tir pour le descendre.

Chaque erreur ici peut être fatale. C'est pourquoi la bourde d'Armin Laschet lui a instantanément coûté la chancellerie. J.D. Vance est maintenant sous pression importante car les Démocrates remuent son passé de remarques bizarres, comme le prétendu risque accru de sociopathie chez les personnes sans enfants. Les Républicains accusent maintenant Walz d'avoir évité le service militaire en Irak, d'être encore plus à gauche que Harris, et d'exagérer son grade militaire (ce qui est vrai).

Walz n'a pas grand-chose à craindre. C'est un chasseur, il a servi 24 ans dans la Garde nationale et a consacré sa carrière à servir les autres en tant qu'enseignant, entraîneur et soldat. Il a grandi parmi les "hillbillies", la population rurale, ce qui en fait un adversaire idéal pour J.D. Vance, qui s'est positionné en tant que porte-parole de la population rurale américaine avec son livre "Hillbilly Elegy".

Facteur d'impact 7 : Walz comprend l'esprit du temps

L'empathie implique également d'être conscient de l'esprit du temps, c'est-à-dire la culture, les tendances et les memes d'internet actuels. En Allemagne, Markus Söder fait cela plutôt bien, mais il va souvent trop loin, ce qui le rend peu sérieux. Boris Pistorius a également cette compétence, en utilisant casuellement la mélodie de "Star Wars" comme sonnerie de téléphone.

La maîtrise de l'esprit du temps de Walz est évidence dans son échange avec J.D. Vance : le colistier de Trump avait moqué les femmes sans enfants comme des "femmes à chats" qui devraient avoir moins de voix dans une démocratie. La réponse de Walz ? Il est passé à un ton ironique : "Mon Dieu, ils s'en prennent aux fans de chats ! Allumez Internet et voyez ce que font les fans de chats quand on s'en prend à eux."

Et c'est là que s'arrête l'amusement !

Malgré la carrière politique controversée de Donald Trump, son approche et sa capacité à connecter avec un large public ne peuvent être niées. Walz, avec son charme terre-à-terre et son personnage de grand-père costaud, partage cette qualité. Tout comme beaucoup ont trouvé l'or

