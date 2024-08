Personnel

Tim Walz Faits rapides

Date de naissance: 6 avril 1964

Lieu de naissance: West Point, Nebraska

Nom de naissance: Timothy James Walz

Père: James Walz

Mère: Darlene Walz

Mariage: Gwen (Whipple) Walz (1994-présent)

Enfants: Hope et Gus

Éducation: Chadron State College, B.S., 1989; Minnesota State University à Mankato, M.S., 2001; a étudié à Saint Mary’s University of Minnesota

Service militaire: Garde nationale de l'armée, 1981-2005, Commandant sergent-major mais a pris sa retraite en tant que sergent-major

Religion: Luthérien

Autres faits

Son nom de famille se prononce WALLS.

Alors qu'il enseignait et entraînait au Minnesota, il est devenu le conseiller pédagogique du premier Groupe d'alliance gay-hétérosexuelle du lycée West High School de Mankato.

Il a parlé de son parcours familial avec les traitements de fertilité, y compris la fécondation in vitro, ou FIV, avant l'arrivée de leur fille Hope.

Pendant son mandat de gouverneur, les démocrates du Minnesota ont réussi à inscrire les droits à l'avortement dans la loi, à augmenter les protections des droits des transgenres, à faire passer une loi sur la légalisation du cannabis et à installer de nouvelles lois sur la sécurité des armes à feu.

Chronologie

1989-1990 - Enseigne des élèves du secondaire en Chine dans le cadre d'un programme affilié à Harvard.

1991-1996 - Enseignant et entraîneur dans un lycée d'Alliance, Nebraska.

Septembre 1995 - Walz est arrêté dans le Nebraska pour conduite à 96 mph dans une zone limitée à 55 mph et pour suspicion de conduite en état d'ivresse. Il plaide finalement coupable d'une infraction de conduite imprudente et paye une amende.

1996-2006 - Enseigne au lycée West High School de Mankato, dans le Minnesota. Walz aide également l'équipe de football à remporter son premier championnat d'État en 1999.

2007-2019 - Représentant des États-Unis pour le 1er district congressionnel du Minnesota, servant six mandats.

6 novembre 2018 - Est élu gouverneur du Minnesota.

7 janvier 2019 - Prête serment en tant que 41e gouverneur du Minnesota.

28 mai 2020 - Active la Garde nationale du Minnesota suite à des nuits de troubles dans les villes jumelles de Minneapolis et Saint Paul après la mort de George Floyd le 25 mai lorsque l'officier de police de Minneapolis Derek Chauvin s'est agenouillé sur son cou.

8 novembre 2022 - Est réélu gouverneur avec plus de 52 % des voix.

14 mars 2024 - Accompagne la vice-présidente Kamala Harris dans une clinique de Planification familiale du Minnesota lorsqu'elle devient la première vice-présidente en fonction à visiter une clinique qui pratique des avortements.

6 août 2024 - Harris annonce Walz comme son colistier pour l'élection de 2024.

Au cours de son mandat de gouverneur, Tim Walz a joué un rôle important dans l'inscription des droits à l'avortement dans la loi et l'augmentation des protections des droits des transgenres. De plus, il a supervisé l'adoption d'une loi sur la légalisation du cannabis et l'installation de nouvelles lois sur la sécurité des armes à feu.

