Tim Walz est sur le chemin de la confrontation immédiate.

Tim Walz n'est dans la course pour le poste de vice-président des États-Unis que depuis quelques heures, mais il a déjà prononcé son premier discours de campagne. À Philadelphie, il lance ses premières attaques contre Trump et J.D. Vance - et elles sont plutôt percutantes.

Dans son premier discours en tant que colistier de la candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris, Tim Walz a lancé une attaque verbale contre le camp républicain. Parmi ses cibles, il y avait le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, qu'il a taclé avec des remarques sarcastiques : "Comme tous les gens normaux avec qui j'ai grandi dans le cœur du pays, J.D. est allé à Yale, a fait financer sa carrière par des milliardaires, puis a écrit un best-seller en traitant les gens de sa région de tous les noms", a déclaré Walz.

Walz est également descendu plus bas avec une autre remarque sur son concurrent : "J'ai hâte de débattre avec ce type - s'il arrive à se lever du canapé." La pique fait référence à une histoire salace sur Vance qui circule sur Internet depuis plus d'une semaine. On dit que le républicain a écrit des pages dans son livre "Hillbilly Elegy" sur le fait de pénétrer un meuble. Bien que ce ne soit pas vrai, Internet est plein de blagues à ce sujet.

Juste quelques heures avant le début de leur campagne conjointe, Harris a annoncé sa décision de choisir Walz comme colistier, après beaucoup de spéculations. À Philadelphie, en Pennsylvanie, le duo a fait sa première apparition conjointe sur la scène politique, accueilli par des applaudissements tonitruants.

Un antidote à Trump

Walz a également pris pour cible le candidat républicain à la présidence, Trump, en l'accusant de "chaos et de division". "Donald Trump ne se bat pas pour vous ou votre famille", a déclaré Walz. "Il n'a jamais été assis à une table de cuisine comme celle où j'ai grandi, en se demandant comment payer les factures. Il était dans son country club à Mar-a-Lago, en cherchant comment baisser les impôts pour ses riches amis."

Walz a présenté Harris et lui-même comme l'antidote politique à cela. "Elle croit en la chance pour que tout le monde puisse accéder à la classe moyenne. Elle croit en la promesse de l'Amérique. Nous devons juste nous battre", a déclaré Walz. Il a remercié Harris pour sa confiance et, en regardant autour de la salle, "peut-être même plus pour avoir ramené la joie."

Le sexagénaire est gouverneur du Minnesota depuis 2019 et a été représentant à la Chambre pendant de nombreuses années auparavant. Avant la politique, il était professeur d studies sociales. Dans son discours, Walz a mis en avant son enfance dans le Nebraska rural et son temps dans la Garde nationale, ainsi que sa carrière d'enseignant.

