Tim Sparv : Rester silencieux n'est "pas une option" alors que le football prend une direction "dangereuse" après Qatar 2022

La star, qui s'est tournée vers l'activisme depuis qu'elle a pris sa retraite, a vivement critiqué la FIFA, l'instance dirigeante du football, pour avoir attribué le tournoi au Qatar en raison de ses préoccupations en matière de droits de l'homme, notamment le traitement des travailleurs migrants, ses lois sur l'homosexualité et son attitude à l'égard des femmes dans la société.

La FIFA, dont le chiffre d'affaires s'élève à 5,6 milliards de dollars, a été secouée pendant des décennies par des systèmes de corruption qui ont fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice. Cet héritage pèse toujours sur l'instance dirigeante et sur sa décision d'attribuer le tournoi de 2018 à la Russie et celui de 2022 au Qatar.

Alors que l'on apprend que l'Arabie saoudite pourrait se porter candidate à l'organisation de la compétition de 2030 aux côtés de l'Égypte et de la Grèce, M. Sparv exige davantage de la FIFA et souhaiterait que l'organisation des grands tournois soit "une récompense pour avoir fait quelque chose de bien".

"La Coupe du monde devrait être une Coupe du monde inclusive", a déclaré M. Sparv à CNN Sport. "Tout le monde devrait se sentir le bienvenu. Tout le monde devrait se sentir en sécurité et ce n'est pas le cas.

"La tendance est dangereuse. Ce n'est pas une direction saine vers laquelle nous nous dirigeons et j'ai le sentiment que les personnes en position de pouvoir [...] ont toutes un rôle très, très important à jouer".

Les changements de la FIFA

Face aux critiques incessantes à l'encontre du Qatar, la FIFA a exhorté les nations participant au tournoi à se concentrer sur le football et à laisser la politique en dehors du jeu.

Pour Sparv, cependant, ce n'est tout simplement pas une option.

Depuis qu'il a raccroché les crampons, il s'est rendu au Qatar avec la FIFPRO - l'organisation mondiale représentant les footballeurs professionnels - et a pu constater l'impact négatif du tournoi sur les travailleurs immigrés.

"Dans un monde parfait, nous pourrions faire confiance à nos instances dirigeantes pour prendre les bonnes décisions à notre place", ajoute-t-il.

"Mais ce n'est pas le cas et c'est pourquoi nous avons besoin de ces voix critiques extérieures pour avoir une opinion et s'assurer que notre sport va dans la bonne direction.

Sparv souhaite également que le Qatar serve de catalyseur aux instances dirigeantes pour placer les joueurs au premier plan de la prise de décision, afin d'éviter qu'ils n'aient à choisir entre leur profession et une éventuelle prise de position politique pendant le tournoi.

Il est conscient des changements mis en œuvre par la FIFA ces dernières années, comme la création de la Commission consultative des droits de l'homme de la FIFA - un organe consultatif indépendant composé d'experts en droits de l'homme et en droits du travail - et il est curieux de voir quel sera l'impact de ces changements à l'avenir.

"Je pense qu'il y a eu un changement dans notre compréhension de la direction que prend le sport. J'espère que nous aurons des règles plus claires sur la manière dont nous laissons certains pays présenter des candidatures pour les Coupes du monde", a-t-il déclaré.

"Je pense qu'il devrait y avoir un ensemble de critères à remplir avant de pouvoir poser sa candidature. Il est un peu trop tard pour exiger quelque chose du Qatar alors que la Coupe du monde lui a déjà été attribuée.

"Je pense que l'héritage est que chacun d'entre nous, les supporters, les entraîneurs, les joueurs, les fédérations, tous ceux qui sont impliqués dans le sport, prennent position pour dire que cela ne peut pas se reproduire".

La FIFA affirme avoir défini et mis en œuvre une politique des droits de l'homme fondée sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme dans ses statuts officiels au cours des dernières années.

Sparv a pris sa retraite en 2021 et explique qu'il lui a fallu un certain temps pour "se réveiller" de la "bulle" du football.

Ce n'est que lorsque son coéquipier finlandais Riku Riski a refusé de participer à un camp d'entraînement en 2019 que Sparv a commencé à s'informer sur des sujets qui dépassent le cadre du football.

Depuis, il a écrit deux articles pour The Players' Tribune dans lesquels il expose son opposition à la Coupe du monde au Qatar, le dernier ayant été publié au début du mois.

Toutefois, le joueur de 35 ans affirme qu'il ne soutient pas le boycott de tels tournois par les joueurs et admet que, s'il en avait eu l'occasion, il aurait représenté son pays lors de la compétition.

Il comprend l'hypocrisie d'une telle déclaration, mais estime que c'est l'occasion pour les joueurs et les équipes de mettre en lumière les questions importantes.

"Jouer pour une équipe nationale signifie bien plus que gagner des matchs de football", a déclaré Sparv.

"Vous avez une opportunité fantastique d'améliorer la vie des gens, de mettre en lumière des choses qui sont bien plus importantes que de gagner des matchs de football. Ne pas profiter de cette opportunité serait un peu du gâchis".

Optimiste quant au changement

Tout en reconnaissant que le Qatar a apporté quelques changements positifs à sa législation du travail, M. Sparv estime que la mise en œuvre de ces changements laisse souvent à désirer et s'inquiète de ce qui se passera lorsque les regards du monde entier se détourneront inévitablement de la Coupe du monde de 2022.

Sparv a décidé de ne pas assister au tournoi qui débute le 20 novembre, mais il affirme qu'il reverrait sa position si l'occasion se présentait d'effectuer un travail utile.

Dans l'ensemble, cependant, il est optimiste quant à l'évolution de la situation et se dit déterminé à utiliser sa plateforme pour maintenir la pression sur les personnes qui prennent les décisions concernant l'avenir du ballon rond.

"Je suis vraiment curieux de voir où nous allons à partir de maintenant", a-t-il déclaré.

"Les médias, les journalistes, moi qui ne suis qu'un Finlandais, j'ai donné beaucoup d'interviews sur ces sujets.

"Cela n'avait jamais été le cas auparavant, et je pense que c'est une bonne direction que nous prenons.

Le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage a déclaré à CNN Sport que la Coupe du monde serait "un tournoi inclusif et sûr" et que les réformes du travail avaient considérablement amélioré la vie de milliers de travailleurs.

"Tout le monde est le bienvenu, sans distinction de race, d'origine, de religion, de sexe, d'orientation ou de nationalité", a déclaré le comité dans un communiqué transmis à CNN.

"Nous nous sommes également toujours engagés à faire en sorte que cette Coupe du monde laisse un héritage social, humain, économique et environnemental transformateur, et qu'elle reste dans les mémoires comme un moment marquant de l'histoire de notre région.

Et d'ajouter : "Comme dans tout pays, il est toujours possible de s'améliorer. Ce travail se poursuivra bien après la fin de la Coupe du monde, car il est important pour nous de continuer à insuffler et à construire sur les progrès réalisés au cours de la dernière décennie."

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com