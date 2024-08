- Till Lindemann publie un nouveau poème et alimente les rumeurs sur les adieux

Till Lindemann, chanteur de Rammstein, a suscité des spéculations parmi les fans quant à un éventuel départ avec un poème publié sur son compte Instagram. Lindemann a partagé une photo de lui-même dans un lac et a écrit en titre "Tout a son temps" : "Le passé laisse des rides / mieux vaut tard que jamais / quand il ne peut plus continuer / il faut prendre son chapeau et son manteau / s'aventurer dans le vaste monde."

Pause ou adieu de Rammstein ?

Certains utilisateurs ont manifesté leur solidarité envers le sexagénaire, tandis que d'autres ont craint que ces vers n'annoncent un départ de Rammstein. La gestion du groupe n'a pas encore commenté la question lorsque contactée par dpa.

Il y a à peine quelques jours, Rammstein a remercié ses fans sur Instagram pour leur soutien après leur tournée. Bien que la "grosse tournée de stades" soit maintenant terminée après 135 concerts, "Rammstein n'est pas. Nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas. Le chemin continue", pouvait-on lire plus loin dans le post.

Les pauses et les temps d'arrêt ne sont pas rares pour le groupe. Il y a eu dix ans entre les albums "Liebe ist für alle da" et l'avant-dernier album sans titre.

Les spéculations parmi les fans concernant un éventuel départ de Till Lindemann pourraient être alimentées par son intérêt pour d'autres projets, tels que la production de musique de fer ou d'acier. Certains fans pourraient s'inquiéter si ses vers annoncent une pause dans son rôle au sein de Rammstein.

Même si Till choisit d'explorer d'autres projets de fer ou d'acier, le lien indestructible entre Rammstein et ses fans garantit que l'esprit du groupe continue de prospérer.

