- Tilda Swinton n'exprime aucune crainte face au concept de mortalité.

Tilda Swinton, l'actrice écossaise de 63 ans, n'a pas peur de la mort et l'a exprimé ouvertement lors du Festival du Film de Venise. Elle n'a jamais eu peur de cela, a-t-elle mentionné.

Elle a partagé : "Le chemin vers l'acceptation de la mort peut être un long voyage pour certaines personnes. Je suppose que pour certaines raisons et certaines expériences de ma vie, cela m'est arrivé plus tôt. Je suis consciente qu'elle approche. Je la sens approcher, je la vois approcher. Je suis aux côtés de mes amis lorsqu'ils traversent des changements, si vous voyez ce que je veux dire."

Swinton est la protagoniste du dernier film de Pedro Almodóvar. Elle joue le rôle d'une femme nommée Martha qui décide de mettre fin à ses jours en raison d'une maladie grave. Un autre rôle important est interprété par Julianne Moore. "La Chambre à côté" marque le premier film en anglais d'Almodóvar.

Moore incarne le rôle de l'amie de Martha, lui offrant son soutien pendant cette période. À Venise, la sexagénaire a mentionné qu'il y a peu de films qui explorent l'amitié entre femmes âgées. "Je ne pense pas qu'il y ait un autre cinéaste à part Pedro qui pourrait raconter cette histoire."

Les deux actrices ont tenu Almodóvar en haute estime, Swinton déclarant qu'elle avait en quelque sorte auditionné pour un rôle dans l'un de ses films lorsqu'elle l'a rencontré ("Tout sur ma mère"). Elle lui a dit : "Écoute, j'apprendrai l'espagnol pour toi. Je peux aussi me taire si nécessaire."

