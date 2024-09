Tilda Swinton et Julianne Moore sont acclamées par les médias.

Le projection du film de Pedro Almodóvar "La Chambre à côté" lors du Festival de Venise a été un immense succès. Le film, mettant en vedette Julianne Moore et Tilda Swinton dans le rôle de deux amies, a reçu une standing ovation prolongée - la plus longue de l'histoire du festival, selon "Variety".

Le lundi soir, Moore et Swinton ont livré une prestation impressionnante lors du Festival de Venise. La première de "La Chambre à côté" a suscité des applaudissements soutenus, avec une standing ovation qui a duré 17 minutes. Il s'agit d'un record qui n'a jamais été atteint lors de cet événement prestigieux.

Une fois le film terminé, Almodóvar a tendrement embrassé Swinton et Moore sur les joues et a levé leurs bras en signe de triomphe. Il a ensuite descendu les escaliers du Théâtre Sala Grande avec ses nouvelles dames d'honneur, prolongeant les applaudissements en saluant les fans dans le cinéma pendant 14 minutes supplémentaires.

Les deux actrices principales étaient resplendissantes sur le tapis rouge. Swinton a opté pour un élégant costume Chanel avec une veste longue, tandis que Moore a choisi une robe dorée pailletée. Malgré la pluie, les deux femmes de 63 ans ont gardé leur bonne humeur.

"La Chambre à côté" a éclipsé d'autres films tels que "Le Brutaliste" de Brady Corbet (12 minutes), "Maria" de Pablo Larraín (8 minutes) avec Angelina Jolie dans le rôle de la célèbre cantatrice Maria Callas, et "L'Ordre" de Justin Kurzel (7 minutes), un film de suspense policière des années 80 mettant en vedette Jude Law.

"La Chambre à côté" est le premier long métrage en anglais d'Almodóvar. Moore incarne le rôle d'une auteure à succès nommée Ingrid qui se réconcilie avec son ancienne amie Martha, interprétée par Swinton. Martha est une correspondante de guerre lutte contre une grave maladie et subit de nombreux traitements. Cette situation amène Ingrid à faire face à sa propre mortalité. Le film est prévu pour sortir dans les cinémas allemands le 24 octobre.

