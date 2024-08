- TikTok s'engage pour les vidéos d'événements générées par les utilisateurs

L'application de partage de vidéos TikTok se prépare à rémunérer les clips enregistrés par les utilisateurs, selon la Société allemande pour la gestion des droits d'événements (GWVR). Cette information a été communiquée par la GWVR suite à la signature d'un accord de licence avec TikTok. Les paiements seront effectués uniquement pour des événements tels que des concerts organisés par les membres de la GWVR. Johannes Ulbricht, PDG de la GWVR, a révélé que TikTok envisageait d'instaurer des paiements forfaitaires.

Créée dans le but d'inclure les organisateurs d'événements dans les bénéfices financiers tirés des enregistrements de concerts, la GWVR est une filiale de la Confédération allemande de la musique et des entreprises d'événements, dont le siège est à Hambourg. La Confédération gère environ 500 agences événementielles, organisateurs de tournée, festivals et promoteurs de concerts, selon ses propres ressources.

Le fait que TikTok rémunère les clips enregistrés par les utilisateurs pourrait potentiellement augmenter la popularité de la plateforme pour les événements musicaux en direct. Avec les nouveaux paiements forfaitaires, les musiciens et les organisateurs d'événements affiliés à la Confédération allemande de la musique et des entreprises d'événements pourraient choisir de promouvoir leurs concerts plus fréquemment sur TikTok.

