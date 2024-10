Tijen Onaran est parti de Shark Tank's homologue turc, Lion's Den.

Tijen Onaran quitte l'émission "Le Dénicheur de talents" (DHDL)

Selon les premières informations du journal "Bild", l'entrepreneure Tijen Onaran quitte l'émission "Le Dénicheur de talents" (DHDL). Vox a confirmé le départ d'Onaran dans un communiqué, indiquant qu'elle "a décidé de consacrer ses efforts d'entrepreneure à d'autres projets et de quitter 'Le Dénicheur de talents'". Ils ont salué son travail et lui souhaitent beaucoup de succès et tout le meilleur pour la suite.

Dans une interview accordée au journal "Bild", Onaran a expliqué que "Le Dénicheur de talents" est une émission de divertissement fantastique qui propulse l'Allemagne vers l'avant, mais ses intérêts ont évolué vers le fait de servir de catalyseur pour un changement politique et économique. Elle a donc lancé sa propre émission de discussion, où elle espère avoir un plus grand impact en 2025. Onaran a lancé son podcast vidéo "MUT - La discussion allemande avec Tijen Onaran" le 17 septembre. Deux épisodes ont été diffusés jusqu'à présent, avec la participation de la actuelle cheffe du parti des Verts, Ricarda Lang, et du psychologue Ahmad Mansour.

Cependant, le départ définitif d'Onaran de l'univers "DHDL" prendra un certain temps. L'entrepreneure et auteure sera encore présente dans la prochaine saison automnale et au printemps 2025, comme l'a précisé Vox. Onaran a été membre de l'équipe d'investisseurs de l'émission fondatrice depuis 2023.

Des adieux personnels également

Récemment, Onaran a fait la une des journaux avec une annonce personnelle. En début de septembre, elle a révélé sa séparation d'avec son partenaire de longue date, l'entrepreneur Marco Duller-Onaran, avec qui elle était depuis 2013 et s'était mariée en 2016. Dans un communiqué commun, le couple encore marié a admis que "deux individus, un couple, ont grandi et ont dépassé leur propre mariage".

Malgré son départ de "Le Dénicheur de talents", Tijen Onaran continue de maintenir son lien avec l'émission, car elle sera encore présente dans la prochaine saison automnale et au printemps 2025. Après son passage dans "La Cav

