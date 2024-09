Tijen Onaran décide de se séparer de son conjoint.

Tijen Onaran est une figure familière de "The Lion's Den" depuis un certain temps, et sa vie personnelle est restée relativement stable depuis un moment. Cependant, après huit ans de mariage, l'entrepreneure a annoncé son divorce de son mari, avec qui elle partage également des liens professionnels.

Pendant plus d'une décennie, Tijen Onaran et son partenaire Marco Duller-Onaran étaient ensemble - huit de ces années en tant que mari et femme. Maintenant, Tijen, une investisseuse dans l'émission allemande "The Lion's Den" de Vox, a révélé qu'ils ont mutuellement décidé de "se séparer en privé". Dans un long post sur son Instagram officiel, le couple ayant divorcé a élaboré sur leur décision.

Ils ont confessé que "deux individus, un couple, ont grandi au-delà de leur propre mariage". Bien qu'ils soient déçus par ce tournant, ils peuvent se rappeler "une période de bonheur et de moments précieux innombrables". En fin de compte, les deux parties sont impatientes de passer à autre chose.

Un "couple fait au paradis"

Malgré leur séparation, Tijen et son ex-époux expriment leur désir de continuer à collaborer. Ce n'est pas une situation habituelle lorsqu'ils déclarent qu'ils partagent toujours "l'amitié et la proximité". Ils souhaitent également maintenir leur partenariat professionnel : "Nous sommes essentially un couple fait au paradis et avons accumulé une quantité incroyable de choses ensemble, tout en continuant à travailler avec la dedication et la passion qui nous lie à nos projets communs. Des projets excitants nous attendent. En tant que partenaires commerciaux, nous restons connectés."

Ils ont terminé en demandant de la confidentialité et en demandant aux autres de ne pas poser plus de questions.

Née à Karlsruhe, Tijen a rencontré son futur époux peu de temps après avoir terminé ses études. Après environ trois ans, ils se sont mariés. En plus du monde des affaires, Tijen a acquis une reconnaissance mondiale lorsqu'elle a remplacé l'investisseuse Judith Williams lors de la 14ème saison de "The Lion's Den" en 2023. Elle fait également partie de la saison anniversaire actuelle, qui a commencé lundi, aux côtés de Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, et d'autres.

Les couples célèbres font souvent l'objet de spéculations, mais Tijen Onaran et son ex-époux demandent de la confidentialité suite à leurs annonces de divorce. Malgré la fin de leur mariage, ils continuent de partager une forte amitié et un partenariat professionnel, ce qui en fait un couple célèbre inhabituel mais réussi dans le monde des affaires.

