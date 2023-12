Faits marquants de l'histoire

Tiger Woods vise les grands prix en 2018

Tiger Woods vise les Majeurs en 2018

Woods ne ressent aucune douleur à son retour d'une opération du dos

Il bat le numéro un mondial Dustin Johnson

Le retour sans douleur de Woods au Hero World Challenge a incité le plus grand nom du sport à déclarer qu'il était "excité" par l'avenir.

Faisant son retour tant attendu après une quatrième opération du dos - c'était son premier tournoi depuis 301 jours après son forfait au Dubai Desert Classic en février - Woods a réalisé trois parcours inférieurs à 70 à l'Albany Club aux Bahamas pour terminer à la neuvième place ex-aequo dans le tournoi de 18 joueurs.

Il a certes terminé à 10 coups du vainqueur Rickie Fowler, mais son total de huit coups sous le par a été suffisant pour battre le numéro un mondial Dustin Johnson, le vainqueur de la FedEx Cup et numéro trois mondial Justin Thomas et le champion de l'US Open Brooks Koepka.

Calendrier des majeurs

Cette performance a permis à Woods de passer de la 1199e à la 668e place du classement mondial de golf, mais plus important encore, le joueur de 41 ans a fait preuve d'une grande liberté de mouvement, sans aucun signe de la douleur au dos qui l'a handicapé ces dernières années.

"Je suis enthousiaste", a déclaré Woods, qui a connu huit arrêts de travail de longue durée pour diverses affections depuis qu'il a remporté le dernier de ses 14 tournois majeurs à l'US Open 2008.

"Je m'attends à ce que nous jouions l'année prochaine. Nous allons déterminer quelle est la meilleure façon pour moi d'établir mon calendrier pour les championnats majeurs.

"Je ne sais pas quels terrains de golf je vais jouer et quelle est la meilleure façon de procéder. Nous allons nous asseoir avec toute l'équipe et nous allons trouver une solution - où je vais commencer, combien de temps je vais jouer, les périodes de repos, les cycles d'entraînement, tout ce qu'il faut.

Frustré

Woods, qui reste à quatre Majeurs du record de Jack Nicklaus (18), a subi une fusion des vertèbres lombaires en avril et a admis avant le tournoi des Bahamas qu'il n'avait aucune idée de la façon dont il allait jouer.

Mais il a terminé deux fois à égalité en tête vendredi et ne s'est pas arrêté, surclassant régulièrement ses jeunes partenaires de jeu qui ont pris le relais en son absence, notamment Thomas, qui est l'un des plus gros frappeurs du PGA Tour avec une moyenne de 309,7 yards la saison dernière.

"C'est agréable de revenir sur le terrain et de pouvoir jouer quelques virages et prolonger les par 5", a déclaré Woods, qui a plaisanté avant l'événement en disant que ses deux jeunes enfants le considéraient comme un "golfeur YouTube" parce qu'ils ne l'avaient jamais vu dans sa splendeur.

"J'étais un peu frustré par mon jeu de fer, qui a été la marque de fabrique de ma carrière. C'est toujours surprenant de voir à quel point je frappe loin, et je dois faire des ajustements.

"Il faut ajouter l'adrénaline et se dire qu'il n'y a pas moyen de frapper comme ça. Ce sont des choses que je dois apprendre à maîtriser. Dans l'ensemble, je suis très satisfait.

Le même tigre

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un tournoi complet et qu'il ait été joué sur un parcours relativement facile - il y a cinq par 5 sur la piste d'Albany - on a le sentiment qu'il y a quelque chose de différent dans ce dernier retour de Woods, qui a gagné 79 fois sur le PGA Tour.

À l'exception d'une mauvaise passe lors de son troisième tour samedi - il a joué quatre fois plus sur les neuf premiers trous dans des conditions venteuses - il a semblé contrôler son jeu et a montré des signes de la vieille magie qui a fait de lui celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de tous les temps.

"Si vous avez dormi pendant les huit dernières années et que vous vous réveillez et que la dernière fois que vous avez vu Tiger Woods jouer, c'était en 2009, vous vous demanderiez ce qu'il y a de si important. C'est exactement le même gars", a déclaré Brandel Chamblee, analyste de Golf Channel, après le premier tour.

"C'est le meilleur swing que je l'ai vu faire avant toutes les blessures et toutes les choses dont tout le monde préfère ne pas parler.

"Sa vitesse de balle sur un coup était de 178 mph, sur un autre de 180, ce qui correspond à une balle rapide de 96 mph. C'est de la grosse balle. La dernière fois que Tiger a joué, la vitesse de sa tête de club était de 114 mph. Cela se traduit par une différence de 10 à 12 mph dans la vitesse de la balle.

"C'est Tiger Woods qui se sent bien, qui a un bon swing.

Des raisons d'être optimiste

Les patrons de Chamblee à la chaîne Golf Channel se sentiront sans doute bien et espèrent que Woods ne se blessera pas, étant donné que leurs chiffres d'audience pour le premier jour du tournoi aux Bahamas ont augmenté de 27 % par rapport à l'année dernière.

La chaîne était le réseau sportif câblé le plus regardé aux États-Unis lorsque Woods a pris le départ jeudi après-midi.

Bien que les signes soient bons et que Woods affirme ne plus ressentir de douleur, il est peut-être trop tôt pour dire qu'il est vraiment "de retour".

L'année dernière, à la même époque, après avoir réalisé un impressionnant score de 24 birdies au Hero, il avait déclaré qu'il se sentait bien à l'approche de la nouvelle saison, mais il n'a tenu que trois tours supplémentaires, manquant le cut en Californie avant que son dos ne lâche à Dubaï.

"C'est excitant, mais il faut essayer de tempérer un peu", a déclaré son caddie Joe LaCava.

"Nous avons ressenti la même chose l'année dernière. Il ne faut pas être trop excité. Mais il faut aimer ce que l'on voit, n'est-ce pas ? Il y a plus de raisons d'être optimiste.

Tiger Woods : Des hauts et des bas

Le buzz généré par Woods a éclipsé la victoire de Fowler dimanche. Ce dernier a terminé la partie avec un score de 11 sous la barre des 61 - le plus bas de sa carrière professionnelle - pour remporter la victoire avec quatre coups d'avance sur son compatriote américain Charley Hoffman.

"Parce que je sais que ce n'est pas la dernière fois qu'on le voit".

Source: edition.cnn.com